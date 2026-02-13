logo_ukra

З гігієною буде все чудово: скільки рушників має бути в одного члена сім'ї
НОВИНИ

З гігієною буде все чудово: скільки рушників має бути в одного члена сім'ї

Всі звикли користуватися одним рушником, але це не правильно

13 лютого 2026, 09:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Насправді для комфорту та гігієни людині потрібно як мінімум два, а краще три рушники. Цьому є логічне пояснення.

З гігієною буде все чудово: скільки рушників має бути в одного члена сім'ї

Рушники. Фото: з відкритих джерел

В ідеалі кожна людина повинна мати мінімум два і максимум чотири-шість рушників. Необхідно мати один чистий комплект та один для прання.

Майже всім жінкам потрібно мати під рукою два рушники – один для витирання тіла, а інший для волосся. Тоді як більшість чоловіків та дітей можуть обійтися використанням меншої кількості.

Якщо ви живете самі і до вас не приходять із ночівлею друзі чи рідні, то не потрібно тримати під рукою багато додаткових рушників. Але якщо у вас зазвичай багато гостей, то необхідно мати один або два зайві чисті рушники.

Кожній людині також варто мати дві мочалки та два рушники для рук на ванну кімнату.

Рушники, які довго не стираються, збирають мертві клітини шкіри, бактерії, грибки і можуть спричинити подразнення або неприємний запах.

Прати рушники для тіла треба через кожні 3 використання. Рушники повинні повністю висихати між використаннями, інакше вологість створює умови для зростання мікроорганізмів.

Прати рушники потрібно так:

бавовняні махрові рушники: 40-60 C

білі рушники — можна прати при 60 °C, щоб видалити бактерії

кольорові рушники: 30-40 C, щоб уникнути вицвітання

Важливо знати, що дуже гаряча вода (70 C) руйнує волокна махри і робить рушник жорстким.

Якщо рушник починає неприємно пахнути навіть після висихання – це ознака накопичення бактерій та грибків.

Навіть висушений рушник може мати запах, якщо він залишався вологим довше 1-2 днів.

До того ж, якщо рушник стає жорстким або колючим після кількох прань — це означає, що волокна зношені, а рушник погано вбирає воду. Сліди косметики, шкіри, пліснява, іржа чи фарба свідчать, що рушник потрібно змінити чи прати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — жорсткі рушники стануть м'якими та пухнастими за одне прання: секрет у дешевому засобі і це не пом'якшувач.



