С гигиеной будет все отлично: сколько полотенец должно быть у одного члена семьи
С гигиеной будет все отлично: сколько полотенец должно быть у одного члена семьи

Все привыкли пользоваться одним полотенцем, но это не правильно

13 февраля 2026, 09:25
Автор:
Кравцев Сергей

На самом деле для комфорта и гигиены человеку нужно как минимум два, а лучше три полотенца. Этому есть логическое объяснение.

С гигиеной будет все отлично: сколько полотенец должно быть у одного члена семьи

Полотенца. Фото: из открытых источников

В идеале, каждый человек должен иметь минимум два и максимум четыре-шесть полотенец. Необходимо иметь один чистый комплект и один для стирки.

Почти всем женщинам нужно иметь под рукой два полотенца — одно для вытирания тела, а другое для волос. Тогда как большинство мужчин и детей могут обойтись использованием меньшего количества.

Если вы живете сами и к вам не приходят с ночевкой друзья или родные, то не нужно держать под рукой много дополнительных полотенец. Но если у вас обычно много гостей, то необходимо иметь одно или два лишних чистых полотенца.

Каждому человеку также стоит иметь две мочалки и два полотенца для рук на ванную комнату.

Полотенца, которые долго не стираются, собирают мертвые клетки кожи, бактерии, грибки и могут вызвать раздражение или неприятный запах.

Стирать полотенца для тела надо через каждые 3 использования. Полотенца должны полностью высыхать между использованиями, иначе влажность создает условия для роста микроорганизмов.

Стирать полотенца нужно так:

хлопчатобумажные махровые полотенца: 40-60 C

белые полотенца — можно стирать при 60 C, чтобы удалить бактерии

цветные полотенца: 30-40 C, чтобы избежать выцветания

Важно знать, что очень горячая вода (70 C+) разрушает волокна махры и делает полотенце жестким.

Если полотенце начинает неприятно пахнуть даже после высыхания – это признак накопления бактерий и грибков.

Даже высушенное полотенце может иметь запах, если оно оставалось влажным дольше 1-2 дней.

К тому же, если полотенце становится жестким или колючим после нескольких стирок — это означает, что волокна изношены, а полотенце плохо впитывает воду. Следы косметики, кожи, плесень, ржавчина или краска свидетельствуют, что полотенце нужно сменить или стирать.

Читайте также на портале "Комментарии" — жесткие полотенца станут мягкими и пушистыми за одну стирку: секрет в дешевом средстве и это не смягчитель.



Источник: https://www.southernliving.com/how-to-clean-oven-racks-with-baking-soda-11899096
