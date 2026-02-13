С гигиеной будет все отлично: сколько полотенец должно быть у одного члена семьи

Рубрики
Кравцев Сергей
На самом деле для комфорта и гигиены человеку нужно как минимум два, а лучше три полотенца. Этому есть логическое объяснение.
В идеале, каждый человек должен иметь минимум два и максимум четыре-шесть полотенец. Необходимо иметь один чистый комплект и один для стирки.
Почти всем женщинам нужно иметь под рукой два полотенца — одно для вытирания тела, а другое для волос. Тогда как большинство мужчин и детей могут обойтись использованием меньшего количества.
Если вы живете сами и к вам не приходят с ночевкой друзья или родные, то не нужно держать под рукой много дополнительных полотенец. Но если у вас обычно много гостей, то необходимо иметь одно или два лишних чистых полотенца.
Каждому человеку также стоит иметь две мочалки и два полотенца для рук на ванную комнату.
Полотенца, которые долго не стираются, собирают мертвые клетки кожи, бактерии, грибки и могут вызвать раздражение или неприятный запах.
Стирать полотенца для тела надо через каждые 3 использования. Полотенца должны полностью высыхать между использованиями, иначе влажность создает условия для роста микроорганизмов.
Стирать полотенца нужно так:
хлопчатобумажные махровые полотенца: 40-60 C
белые полотенца — можно стирать при 60 C, чтобы удалить бактерии
цветные полотенца: 30-40 C, чтобы избежать выцветания
Важно знать, что очень горячая вода (70 C+) разрушает волокна махры и делает полотенце жестким.
Если полотенце начинает неприятно пахнуть даже после высыхания – это признак накопления бактерий и грибков.
Даже высушенное полотенце может иметь запах, если оно оставалось влажным дольше 1-2 дней.
К тому же, если полотенце становится жестким или колючим после нескольких стирок — это означает, что волокна изношены, а полотенце плохо впитывает воду. Следы косметики, кожи, плесень, ржавчина или краска свидетельствуют, что полотенце нужно сменить или стирать.
