Який алкоголь найшвидше “вбиває” шлунок: найнебезпечніші алкогольні напої

Найбільш небезпечним для шлунка спеціалісти називають міцний алкоголь. Особливо небезпечні алкогольні напої з високим вмістом етанолу, такі як горілка, віскі та ром. Вони швидко руйнують слизову оболонку, провокують запалення та сприяють розвитку гастриту.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Алкоголь загалом діє на шлунок як хімічний подразник, що послаблює захисний бар’єр і збільшує ризик виразок та інших хвороб.

Який алкоголь шкодить найбільше

Міцні напої (горілка, віскі, ром) містять високу концентрацію етанолу, який безпосередньо пошкоджує слизову оболонку шлунка. Чим вищий градус напою, тим сильніший вплив на тканини.

Газовані алкогольні напої (шампанське, коктейлі з газованою основою) прискорюють всмоктування алкоголю. Вуглекислий газ підвищує тиск у шлунку, що змушує алкоголь швидше проникати у кров, посилюючи подразнення слизової.

Оброблені напої з домішками (лікер, ароматизовані коктейлі) можуть містити додаткові хімічні сполуки, які підсилюють негативний ефект на травну систему.

Як алкоголь діє на шлунок

Пряме подразнення слизової — етанол руйнує клітини, що формують захисний бар’єр, і робить шлунок більш вразливим до власної кислоти. Це може призвести до гастриту.

Вплив на ферменти — алкогольна дегідрогеназа у шлунку перетворює етанол на ацетальдегід, токсичну речовину, яка викликає запалення та пошкодження тканин.

Порушення травлення — регулярне вживання алкоголю знижує вироблення слизу, що захищає стінки шлунка, і уповільнює процеси травлення.

Ризик виразок — постійне подразнення та запалення можуть призвести до утворення виразок, які небезпечні кровотечами та хронічними болями.

Додаткові негативні наслідки від вживання алкоголю

Алкоголь у великих дозах сприяє розвитку кислотного рефлюксу, коли шлункова кислота потрапляє в стравохід.

Надмірне споживання може викликати інфекційні процеси, адже ослаблена слизова стає більш вразливою до бактерій, зокрема Helicobacter pylori.

Алкоголь також впливає на мікробіом кишківника, що може призвести до дисбалансу та хронічних проблем із травленням.

