Какой алкоголь быстрее всего "убивает" желудок: самые опасные алкогольные напитки

Кречмаровская Наталия
Наиболее опасным для желудка специалисты называют крепкий алкоголь. Особенно опасны алкогольные напитки с высоким содержанием этанола, такие как водка, виски и ром. Они быстро разрушают слизистую оболочку, провоцируют воспаление и способствуют развитию гастрита.
Алкоголь действует на желудок как химический раздражитель, что ослабляет защитный барьер и увеличивает риск язв и других болезней.
Крепкие напитки (водка, виски, ром) содержат высокую концентрацию этанола, непосредственно повреждающего слизистую желудка. Чем выше градус напитка, тем сильнее воздействие на ткани.
Газированные алкогольные напитки (шампанское, коктейли с газированным основанием) ускоряют всасывание алкоголя. Углекислый газ повышает давление в желудке, что заставляет алкоголь быстрее проникать в кровь, усиливая раздражение слизистой.
Обработанные напитки с примесями (ликер, ароматизированные коктейли) могут содержать дополнительные химические соединения, усиливающие негативный эффект на пищеварительную систему.
Прямое раздражение слизистой – этанол разрушает клетки, формирующие защитный барьер, и делает желудок более уязвимым к собственной кислоте. Это может привести к гастриту.
Воздействие на ферменты – алкогольная дегидрогеназа в желудке превращает этанол в ацетальдегид, токсическое вещество, вызывающее воспаление и повреждение тканей.
Нарушение пищеварения – регулярное употребление алкоголя снижает выработку слизи, защищающей стенки желудка, и замедляет процессы пищеварения.
Риск язв – постоянное раздражение и воспаление могут привести к образованию язв, которые опасны кровотечениями и хроническими болями.
Алкоголь в больших дозах способствует развитию кислотного рефлюкса, когда желудочная кислота попадает в пищевод.
Чрезмерное потребление может вызвать инфекционные процессы, ведь ослабленная слизистая становится более уязвимой к бактериям, в частности Helicobacter pylori.
Алкоголь также оказывает влияние на микробиом кишечника, что может привести к дисбалансу и хроническим проблемам с пищеварением.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой алкоголь быстро убивает простату.