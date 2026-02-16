Які органи змінюються під час сексу: зміни приголомшливі

Під час статевого акту в організмі буквально відбувається землетрус.

Інтим. Ілюстративне фото

Деякі органи змінюються особливо, пише видання Express.

Мозок — нервові сполучення, пов’язані з центрами задоволення в мозку, які, за даними МРТ, сильно активуються під час статевого акту. Мозок під час оргазму, за даними досліджень, дуже схожий на мозок людини, яка приймає героїн. І це не залежить від статі.

Дослідження показали, реакція мозку під час сексу у чоловіків та жінок дещо різниться. У жінок під час оргазму вимикається більше центрів страху та тривоги. Особливо знижується активність латеральної орбітофронтальної кори, яка допомагає контролювати поведінку. Це, як пише видання, може дозволити жінці “відпустити” себе та розслабитися достатньо, щоб досягти оргазму. Чоловіки демонструють більшу активність у тих частинах мозку, які керують зором, що свідчить про те, що вони можуть більше збуджуватися тим, що бачать, ніж тим, що відчувають, під час сексу.

Ніс — статевий акт може загострити нюх, але також викликати шморгання. Той самий процес, який викликає збудження в області геніталій, також може призвести до набряку слизової оболонки носа, що спричиняє нежить або чхання.

Очі - під час збудження розширюються зіниці. У дорослих нормальний розмір зіниці коливається від 2 до 4 мм у діаметрі при яскравому світлі, але може сягати 8 мм під час сексу.

Ноги - перед оргазмом починають скорочуватися не лише м’язи тазового дна. Нервова система настільки збуджена, що інші групи м’язів також активуються. Пальці ніг активуються, тому що ті ж спинномозкові нерви, які контролюють м’язи тазового дна, також живлять наші ноги та стопи, надсилаючи їм сигнали також напружитися.

Груди — розмір жіночих грудей може збільшитися на чверть під час збудження. Це пов'язано з припливом крові до грудей, що призводить до їх набряку, їхньої твердості та повноти. Також груди можуть змінювати колір.

Соски - під час сексу м'язи під грудьми напружуються, що збільшує кровотік. Прилив крові до ареоли, області навколо соска, змушує соски стояти прямо.

Серце — пульс під час сексу пришвидшується. Пульс постійно зростає в міру наростання збудження, а потім досягне піка при оргазмі. У чоловіків середня частота серцевих скорочень під час статевого акту коливається від 100 до 125 ударів на хвилину, у жінок — близько 90 ударів на хвилину.

Вагіна — під час збудження збільшується не тільки пеніс, а й вагіна. Зазвичай вона має довжину має довжину близько 7-8 см, а під час збудження м’язи навколо вагіни та матки піднімаються вгору, розтягуючи її до 12 см.

Яєчка — під час сексу яєчка притягуються до тіла кремастерним м'язом, який знаходиться трохи вище них. Сперматозоїдам не потрібно долати таку відстань, щоб дістатися до кінця пеніса.

