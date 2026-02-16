Какие органы меняются во время секса: изменения потрясающие

Во время полового акта в организме практически происходит землетрясение.

Некоторые органы меняются особенно, пишет издание Express.

Мозг – нервные сочетания, связанные с центрами удовольствия в мозге, которые, по данным МРТ, сильно активируются во время полового акта. Мозг во время оргазма, по данным исследований, очень похож на мозг человека, принимающего героин. И это не зависит от пола.

Исследования показали, что реакция мозга во время секса у мужчин и женщин несколько отличается. У женщин во время оргазма отключается больше центров страха и тревоги. Особенно снижается активность латеральной орбитофронтальной коры, помогающей контролировать поведение. Это, как пишет издание, может позволить женщине отпустить себя и расслабиться достаточно, чтобы достичь оргазма. Мужчины демонстрируют большую активность в тех частях мозга, которые управляют зрением, что свидетельствует о том, что они могут больше возбуждаться видящим, чем чувствующим во время секса.

Нос – половой акт может обострить обоняние, но также вызывать шмыганье. Тот же процесс, который вызывает возбуждение в области гениталий, также может привести к отеку слизистой носа, что приводит к насморку или чиханию.

Глаза – во время возбуждения расширяются зрачки. У взрослых нормальный размер зрачка колеблется от 2 до 4 мм в диаметре при ярком свете, но может достигать 8 мм во время секса.

Ноги – перед оргазмом начинают сокращаться не только мышцы тазового дна. Нервная система настолько возбуждена, что другие группы мускулов также активируются. Пальцы ног активируются, потому что те же спинномозговые нервы, которые контролируют мышцы тазового дна, также питают наши ноги и стопы, посылая им сигналы также напрячься.

Грудь – размер женской груди может увеличиться на четверть во время возбуждения. Это связано с притоком крови к груди, что приводит к их отеку, их твердости и полноте. Также грудь может изменять цвет.

Соски – во время секса мышцы под грудью напрягаются, что увеличивает кровоток. Прилив крови к ареоле, области вокруг соска, заставляет соски стоять прямо.

Сердце – пульс во время секса ускоряется. Пульс постоянно растет по мере нарастания возбуждения, а затем достигнет пика при оргазме. У мужчин средняя частота сердечных сокращений во время полового акта колеблется от 100 до 125 ударов в минуту, у женщин – около 90 ударов в минуту.

Вагина – во время возбуждения увеличивается не только пенис, но и вагина. Обычно она имеет длину длину около 7-8 см, а при возбуждении мышцы вокруг вагины и матки поднимаются вверх, растягивая ее до 12 см.

Яички – во время секса яички притягиваются к телу кремастерной мышцей, которая находится чуть выше них. Сперматозоидам не нужно преодолевать такое расстояние, чтобы добраться до конца пениса.

