Як швидко та безпечно скинути до п’яти кілограмів за тиждень, уникнувши шкідливих помилок у харчуванні

Наближення літа завжди нагадує про бажання привести фігуру до ідеального стану. Лікарі і нутриціологи радять не шукати швидкі дієти з обмеженням калорій, адже різке зменшення харчування може запустити протилежний ефект: організм зберігає жир і виробляє зайвий кортизол – гормон стресу, який провокує накопичення жиру на животі та талії.

Названо продукти, що допомагають спалювати жир і тримати кортизол під контролем

Щоб цього уникнути, медики радять збалансоване харчування з продуктами, які прискорюють обмін речовин і підтримують енергію. Ось перелік найефективніших продуктів для швидкого схуднення:

Морська риба – лосось, скумбрія, тріска та оселедець. Багата на омега-3 та омега-6, допомагає пришвидшити метаболізм та зменшує запальні процеси в організмі.

Гречка – природне джерело вітамінів та мінералів. Ідеально підходить для сніданків і вечерь, забезпечує тривале насичення та стабільний рівень цукру в крові.

Вівсянка – містить цілий комплекс мікроелементів: цинк, магній, йод, селен. Допомагає зберегти енергію і контролювати апетит протягом дня.

Яйця – легкозасвоюваний білок, який підтримує м’язову масу і сприяє активному спалюванню калорій.

Йогурт без добавок – нормалізує мікрофлору кишківника, що покращує травлення і допомагає ефективніше засвоювати корисні речовини.

Капуста та листові овочі – насичують організм вітамінами А, В, Е, С, калієм та фосфором. Сирі або тушковані овочі прискорюють метаболізм і покращують відчуття ситості.

Авокадо – джерело здорових ненасичених жирів і вітамінів. Допомагає знизити рівень стресу і регулювати кортизол, що важливо для підтримки ваги.

Яблука та цитрусові – грейпфрути, лимони, апельсини стимулюють обмін речовин, виводять токсини та сприяють зменшенню жирових відкладень.

Волоські горіхи – містять поліненасичені жирні кислоти, що підтримують серцево-судинну систему та покращують настрій.

Що категорично не можна робити, якщо хочете схуднути:

Відмовлятися від сніданку або пропускати прийоми їжі

Вживати фастфуд, газовані напої та кондитерські вироби

Надмірно солити їжу або зловживати соусами з цукром

Піддаватися стресу без контролю – високий кортизол сприяє набору ваги навіть при правильному харчуванні

Що робити, аби не підвищувати кортизол і швидше скидати вагу:

Дотримуватися режиму сну: спати 7–8 годин на добу

Робити легкі фізичні вправи, які приносять задоволення – прогулянки, йога, плавання

Включати до раціону продукти, багаті на магній, вітаміни групи B та омега-3 (жирна риба, горіхи, насіння та листова зелень).

Контролювати стрес через медитацію або дихальні практики

Пити достатньо води – 1,5–2 літри на день

Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна ефективно схуднути до літа без шкоди для здоров’я і підтримати стабільний рівень гормонів. Поєднуйте гречку, овочі, морську рибу та горіхи, уникайте шкідливих продуктів і стресу – і результат не забариться.