Втома після недосипання: що потрібно зробити, щоб отримати швидкий заряд енергії

Після безсонної ночі організм працює межі, але кілька простих дій можуть допомогти швидко відновити енергію. Зібрано ефективні способи, які реально працюють – від харчування до коротких занять активностями.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Їжте здорову їжу

Коли організм недосипає, то прагне їжі з високим вмістом калорій. Потреба у збільшеному споживанні калорій виникає як фізіологічна адаптація забезпечення енергії, необхідної організму підтримки.

За даними PubMed, солодка їжа може спочатку принести заряд енергії, але й призведе до її зниження пізніше. Зате вживання здорової їжі, такої як цільнозернові продукти, овочі, фрукти та продукти з високим вмістом омега-3 жирних кислот може допомогти зменшити втому.

Споживайте кофеїн

Кофеїн не може замінити здоровий та продуктивний сон, але він підвищує енергію, зменшує сонливість та покращує настрій. Він також допомагає зосереджуватись на простих завданнях.

Більшість людей можуть безпечно споживати до 400 міліграм кофеїну щодня, а це приблизно чотири чашки кави.

Однак важливо знати, що кофеїн може сприяти тривозі та іншим фізичним реакціям, таким як прискорене серцебиття, що може сприяти проблемам зі сном.

Залишайтесь активними

Активність може вплинути на мозок, покращуючи здатність вчитися, запам'ятовувати та зосереджуватись. Фізичні вправи збільшують кровотік, що може покращити циркуляцію кисню по всьому тілу, а також підтримувати вироблення мітохондрій (енергетичних фабрик клітин людини).

Ці ефекти можуть допомогти вашому організму краще функціонувати. Фізичні вправи можуть:

покращити когнітивні функції (розумні процеси, що дозволяють мислити, вчитися та запам'ятовувати)

підвищити рівень серотоніну (природного підвищувача настрою)

Усього 30 хвилин фізичних вправ можуть допомогти відчути себе більш фізично та розумово енергійними.

Дрімота вдень

Це короткі періоди сну, які зазвичай тривають від 10 до 20 хвилин. Якщо ви використовуєте денний сон для відновлення сил, важливо контролювати тривалість.

Сон лише 5 хвилин не забезпечить необхідного відпочинку. Однак сон протягом 30 хвилин може залишити вас у сонному стані та перешкодити заснути вночі.

Денний сон пов'язаний з такими перевагами, як зниження стресу, покращення здоров'я, концентрації уваги та пам'яті.

