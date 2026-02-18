Усталость после недосыпа: что нужно сделать, чтобы получить быстрый заряд энергии

После бессонной ночи организм работает на пределе, но несколько простых действий могут помочь быстро восстановить энергию. Собраны эффективные способы, которые реально работают — от питания до коротких занятий активностями.

Сон. Фото: из открытых источников

Ешьте здоровую пищу

Когда организм недосыпает, то стремится к пище с высоким содержанием калорий. Потребность в увеличенном потреблении калорий возникает как физиологическая адаптация для обеспечения энергии, необходимой организму для поддержания.

По данным PubMed, сладкая пища может сначала принести заряд энергии, но и приведет к ее снижению позже. Зато употребление здоровой пищи, такой как цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, может помочь уменьшить усталость.

Потребляйте кофеин

Кофеин не может заменить здоровый и продуктивный сон, но он повышает энергию, уменьшает сонливость и улучшает настроение. Он также помогает сосредотачиваться на простых задачах.

Большинство людей могут безопасно потреблять до 400 миллиграммов кофеина ежедневно, а это примерно четыре чашки кофе.

Однако, важно знать, что кофеин может способствовать тревоге и другим физическим реакциям, таким как учащенное сердцебиение, что может способствовать проблемам со сном.

Оставайтесь активными

Активность может повлиять на мозг, улучшая способность учиться, запоминать и сосредотачиваться. Физические упражнения увеличивают кровоток, что может улучшить циркуляцию кислорода по всему телу, а также поддерживать выработку митохондрий (энергетических фабрик клеток человека).

Эти эффекты могут помочь вашему организму лучше функционировать. Физические упражнения могут:

улучшить когнитивные функции (мыслительные процессы, позволяющие мыслить, учиться и запоминать)

повысить уровень серотонина (естественного повышателя настроения)

Всего 30 минут физических упражнений могут помочь почувствовать себя более физически и умственно энергичными.

Дремота днем

Это короткие периоды сна, которые обычно длятся от 10 до 20 минут. Если вы используете дневной сон для восстановления сил, важно контролировать продолжительность.

Сон всего 5 минут не обеспечит необходимого отдыха. Однако сон в течение 30 минут может оставить вас в сонном состоянии и помешать заснуть ночью.

Дневной сон связан с такими преимуществами, как снижение стресса, улучшение здоровья, концентрации внимания и памяти.

