logo_ukra

BTC/USD

76490

ETH/USD

2264.21

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Всі наші сни невипадкові: як це працює
commentss НОВИНИ Всі новини

Всі наші сни невипадкові: як це працює

Нове дослідження показало, що сни формуються не випадково, а під впливом емоцій, досвіду та особистості

1 травня 2026, 00:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Сни, які часто сприймаються як хаотичні та випадкові, насправді формуються під впливом кількох ключових факторів, зокрема емоційного стану, особистісних рис і життєвого досвіду. Про це повідомляє Euronews із посиланням на нове дослідження.

Причина дивних снів

Вчені зі IMT School for Advanced Studies Lucca проаналізували понад 3 700 описів снів і щоденних подій від 287 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом двох тижнів люди фіксували свої переживання, а дослідники оцінювали якість їхнього сну, психологічний стан і риси характеру.

Результати показали, що люди з хаотичним мисленням упродовж дня частіше бачать уривчасті та нестабільні сни. Натомість ті, хто надає снам значення, описують їх як більш яскраві та насичені.

Дослідники також встановили, що сни не відтворюють реальність буквально. Мозок трансформує звичні місця та події у символічні й іноді сюрреалістичні сюжети, поєднуючи різні періоди життя та образи.

Окрему увагу вчені звернули на період пандемії COVID-19. У цей час сни стали більш тривожними: у них частіше з’являлися мотиви ізоляції, переслідування та обмежень. Після нормалізації життя ці теми поступово зменшилися.

Науковці дійшли висновку, що сни є своєрідним відображенням психічного стану людини та способом мозку обробляти й переосмислювати пережитий досвід.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.euronews.com/health/2026/04/28/your-dreams-are-not-random-these-2-things-have-a-major-impact-study-finds
Теги:

Новини

Всі новини