Всі наші сни невипадкові: як це працює

Сни, які часто сприймаються як хаотичні та випадкові, насправді формуються під впливом кількох ключових факторів, зокрема емоційного стану, особистісних рис і життєвого досвіду. Про це повідомляє Euronews із посиланням на нове дослідження.

Причина дивних снів

Вчені зі IMT School for Advanced Studies Lucca проаналізували понад 3 700 описів снів і щоденних подій від 287 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом двох тижнів люди фіксували свої переживання, а дослідники оцінювали якість їхнього сну, психологічний стан і риси характеру.

Результати показали, що люди з хаотичним мисленням упродовж дня частіше бачать уривчасті та нестабільні сни. Натомість ті, хто надає снам значення, описують їх як більш яскраві та насичені.

Дослідники також встановили, що сни не відтворюють реальність буквально. Мозок трансформує звичні місця та події у символічні й іноді сюрреалістичні сюжети, поєднуючи різні періоди життя та образи.

Окрему увагу вчені звернули на період пандемії COVID-19. У цей час сни стали більш тривожними: у них частіше з’являлися мотиви ізоляції, переслідування та обмежень. Після нормалізації життя ці теми поступово зменшилися.

Науковці дійшли висновку, що сни є своєрідним відображенням психічного стану людини та способом мозку обробляти й переосмислювати пережитий досвід.

