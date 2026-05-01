Все наши сны неслучайны: как это работает
Все наши сны неслучайны: как это работает

Новое исследование показало, что сны формируются не случайно, а под влиянием эмоций, опыта и личности

1 мая 2026, 00:45
Ткачова Марія

Сны, часто воспринимаемые как хаотические и случайные, на самом деле формируются под влиянием нескольких ключевых факторов, в частности эмоционального состояния, личностных черт и жизненного опыта. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на новое исследование.

Все наши сны неслучайны: как это работает

Причина странных снов

Ученые из IMT School for Advanced Studies Lucca проанализировали более 3700 описаний снов и ежедневных событий от 287 участников в возрасте от 18 до 70 лет. В течение двух недель люди фиксировали свои переживания, а исследователи оценивали качество их сна, психологическое состояние и черты характера.

Результаты показали, что люди с хаотическим мышлением в течение дня чаще видят отрывочные и нестабильные сны. А те, кто придает снам значение, описывают их как более яркие и насыщенные.

Исследователи также установили, что сны не воспроизводят реальность буквально. Мозг трансформирует привычные места и события в символические и иногда сюрреалистические сюжеты, сочетая разные периоды жизни и образы.

Особое внимание ученые обратили на период пандемии COVID-19. В настоящее время сны стали более тревожными: у них чаще появлялись мотивы изоляции, преследования и ограничения. После нормализации жизни эти темы постепенно убавились.

Ученые пришли к выводу, что сны являются своеобразным отражением психического состояния человека и способом мозга обрабатывать и переосмысливать пережитый опыт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что около 70% личного состава поступает в подразделения через мобилизацию, тогда как еще 20–30% — через рекрутинг.
По его словам, мобилизация является ключевым инструментом для пополнения войска, и без нее невозможно обеспечить стабильность фронта или добиться победы.



Источник: https://www.euronews.com/health/2026/04/28/your-dreams-are-not-random-these-2-things-have-a-major-impact-study-finds
