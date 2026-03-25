Вийде заснути на хвилини: який аксесуар допоможе

Маски для сну стають все популярнішим аксесуаром для нічного відпочинку. Вони блокують світло та створюють комфортні умови для якіснішого сну.

Маски для сну допомагають запобігти попаданню світла у вічі під час сну. Це важливо тому, що люди можуть часто прокидатися вночі.

Вони можуть допомогти, оскільки вони створюють затемнений простір, який допомагає мозку заспокоїтися. Темрява також підвищує вироблення мелатоніну – гормону, який допомагає регулювати цикл сну.

Маска для сну може бути особливо корисною, якщо ви: працюєте в нічну зміну і спите вдень, маєте безсоння або проблеми із засинанням, подорожуєте та знаходитесь у місцях з великою кількістю розсіяного світла в кімнаті.

Переваги використання маски для сну

Вони можуть бути частиною заспокійливого нічного розпорядку, який повідомляє мозку, що час розслабитися.

Надягання пов'язки на очі перед сном може бути частиною ритуалу, який змушує мозок розпізнавати, що все безпечно, спокійно та комфортно.

Оскільки маски для сну допомагають зменшити вплив світла, вони також можуть покращити загальну якість сну та сприяти його глибшому сну.

Довгострокові переваги здорового сну включають зниження ризику серцево-судинних захворювань та інсульту. Сон – один із невідомих аспектів здоров'я.

Види масок для сну

Маски для сну бувають різних форм і різних тканин. Серед варіантів:

шовк — м'який, гладкий та ніжний до шкіри. Він є улюбленим матеріалом для людей, які бажають легкості та прохолоди

охолодні засоби — розроблені для відчуття прохолоди на шкірі. Деякі їх можна охолодити перед використанням. Вони можуть заспокоїти, якщо ви схильні відчувати жар уночі або у вас набряклі очі

з підігрівом – забезпечують ніжне тепло навколо очей. Ви можете відчути розслаблення перед сном, особливо якщо у вас сухі очі чи втома очей

