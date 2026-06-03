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Відмовтеся від цього негайно: ця звичка швидко “вбиває” легені

Названо звичку, як швидко “вбиває” легені

3 червня 2026, 18:34
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Кречмаровская Наталия

Легені щодня працюють безперервно, забезпечуючи організм киснем. Проте одна звичка здатна швидко зруйнувати їхню функцію та призвести до смертельних хвороб. Йдеться про куріння, яке медики називають головним фактором ризику для розвитку хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), раку та інших небезпечних станів.

Відмовтеся від цього негайно: ця звичка швидко “вбиває” легені

Проблеми з легенями. Ілюстративне фото

Чому куріння небезпечне

Лікарі називають декілька проблем, які виникають через куріння:

Хімічний склад диму -  сигаретний дим містить понад 7000 хімічних речовин, серед яких щонайменше 69 канцерогенів. Вони пошкоджують клітини та спричиняють мутації, що ведуть до раку.

Швидке руйнування тканин — дим подразнює слизову оболонку, викликає запалення та поступове руйнування альвеол. Це знижує здатність легень забезпечувати організм киснем.

ХОЗЛ та емфізема — регулярне куріння призводить до хронічного бронхіту та емфіземи. У цих станах легені втрачають еластичність, а дихання стає утрудненим навіть у спокої.

Пасивне куріння — навіть ті, хто не курить, але перебуває поруч із курцями, отримують значну дозу токсинів. Це особливо небезпечно для дітей та літніх людей.

Додаткові ризики

Інфекції — куріння підвищує ризик пневмонії та туберкульозу, оскільки ослаблює імунну систему.

Серцево-судинні ускладнення — окрім легень, токсини з диму пошкоджують судини, що збільшує ризик інфаркту та інсульту.

Скорочення тривалості життя — за даними досліджень, курці живуть у середньому на 10 років менше, ніж ті, хто ніколи не мав цієї звички.

Медики наголошують, що єдиний спосіб зупинити швидке руйнування легень — це повна відмова від куріння. Навіть після кількох років цієї звички організм має здатність частково відновлювати функцію дихальної системи, якщо людина припиняє курити.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як покращити здоров’я легень без ліків.




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