Откажитесь от этого немедленно: эта привычка быстро "убивает" легкие

Легкие ежедневно работают непрерывно, снабжая организм кислородом. Однако одна привычка способна быстро разрушить их функцию и привести к смертельным заболеваниям. Речь идет о курении, которое медики называют главным фактором риска развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рака и других опасных состояний.

Проблемы с легкими. Иллюстративное фото

Почему курение опасно

Врачи называют несколько проблем, возникающих из-за курения:

Химический состав дыма – сигаретный дым содержит более 7000 химических веществ, среди которых по меньшей мере 69 канцерогенов. Они повреждают клетки и вызывают мутации, ведущие к раку.

Быстрое разрушение тканей – дым раздражает слизистую оболочку, вызывает воспаление и постепенное разрушение альвеол. Это снижает способность легких снабжать организм кислородом.

ХОБЛ и эмфизема – регулярное курение приводит к хроническому бронхиту и эмфиземе. В этих состояниях легкие теряют упругость, а дыхание становится затрудненным даже в покое.

Пассивное курение – даже те, кто не курит, но находится рядом с курильщиками, получают значительную дозу токсинов. Это особенно опасно для детей и пожилых людей.

Дополнительные риски

Инфекции – курение повышает риск пневмонии и туберкулеза, поскольку ослабляет иммунную систему.

Сердечно-сосудистые осложнения – кроме легких, токсины из дыма повреждают сосуды, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Сокращение продолжительности жизни – по данным исследований, курильщики живут в среднем на 10 лет меньше, чем те, кто никогда не имел этой привычки.

Медики отмечают, что единственный способ остановить быстрое разрушение легких – это полный отказ от курения. Даже после нескольких лет этой привычки организм способен частично восстанавливать функцию дыхательной системы, если человек прекращает курить.

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