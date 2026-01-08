Вчені з’ясували, що форма сідниць говорить про ваше здоров'я

Форма сідниць може бути не лише питанням естетики, а й важливим маркером загального стану здоров’я. До такого висновку дійшли науковці з Вестмінстерського університету, проаналізувавши понад 61 тисячу МРТ-знімків з бази даних охорони здоров’я Великої Британії. Результати дослідження представили на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA) у Чикаго.

Форма сідниць може розповісти про ваше здоров'я. Фото з відкритих джерел

У центрі уваги дослідників опинився великий сідничний м’яз, який є найбільшим у людському тілі. За словами професорки метаболічної візуалізації Е. Луїзи Томас, він відіграє ключову роль у метаболічному здоров’ї, оскільки бере участь у русі, стабілізації тазу та регуляції обміну речовин.

Аналіз показав чіткий зв’язок між формою цього м’яза та способом життя. Люди з вищим рівнем фізичної активності та кращими силовими показниками мали більш розвинений і чітко окреслений сідничний м’яз. Натомість старіння, тривале сидіння та фізична слабкість були пов’язані з його поступовим витонченням.

Окрему увагу вчені звернули на відмінності між чоловіками та жінками. При діабеті другого типу у чоловіків м’язова тканина сідниць, як правило, зменшується, тоді як у жінок — навпаки, може збільшуватися. На думку авторів, це свідчить про різні біологічні реакції на одне й те саме захворювання та потребу враховувати стать під час діагностики.

Фітнес-експерти наголошують, що зміцнення сідничних м’язів — це інвестиція в довгострокове здоров’я. Як зазначає тренерка Таня Беккер, ці м’язи працюють як "амортизатори" для спини, колін і стегон, а також допомагають регулювати рівень цукру в крові й витрати енергії.

