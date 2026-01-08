Ученые выяснили, что форма ягодиц говорит о вашем здоровье

Форма ягодиц может быть не только вопросом эстетики, но и важным маркером общего состояния здоровья. К такому выводу пришли ученые из Вестминстерского университета, проанализировав более 61 тысяч МРТ-снимков из базы данных здравоохранения Великобритании. Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA) в Чикаго.

Форма ягодиц может рассказать о вашем здоровье. Фото из открытых источников

В центре внимания исследователей оказалась большая ягодичная мышца, которая является самой большой в человеческом теле. По словам профессора метаболической визуализации Э. Луизы Томас, она играет ключевую роль в метаболическом здоровье, поскольку участвует в движении, стабилизации таза и регуляции обмена веществ.

Анализ показал четкую связь между формой этой мышцы и образом жизни. Люди с более высоким уровнем физической активности и лучшими силовыми показателями имели более развитую и четко очерченную ягодичную мышцу. Старение, длительное сидение и физическая слабость были связаны с ее постепенным истончением.

Отдельное внимание ученые обратили на отличия между мужчинами и женщинами. При диабете второго типа у мужчин мышечная ткань ягодиц, как правило, уменьшается, тогда как у женщин – наоборот, может увеличиваться. По мнению авторов, это свидетельствует о различных биологических реакциях на одно и то же заболевание и учитывать пол во время диагностики.

Фитнес-эксперты подчеркивают, что укрепление ягодичных мышц – это инвестиция в долгосрочное здоровье. Как отмечает тренер Таня Беккер, эти мышцы работают как "амортизаторы" для спины, колен и бедер, а также помогают регулировать уровень сахара в крови и расход энергии.

