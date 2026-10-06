Вчені виявили "війну" мутантних сперматозоїдів у чоловічих яєчках: що відбувається

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Сергій Кречмаровський
Змагання за виживання починається для сперматозоїдів ще до їхнього формування. У чоловічих яєчках мутовані стовбурові клітини, з яких утворюються сперматозоїди, можуть отримувати перевагу над іншими клітинами та поступово поширюватися. Вчені з’ясували, що цей прихований процес може бути значно масштабнішим, ніж вважалося раніше.
Сперматозоїди під час запліднення: ілюстрація до матеріалу про боротьбу мутованих клітин у чоловічих яєчках. Фото: Pixabay / geralt
Дослідники проаналізували зразки сперми чоловіків віком від 24 до 75 років за допомогою надточного методу секвенування ДНК NanoSeq. Науковців цікавили мутації, які траплялися частіше, ніж можна було б очікувати. Це може свідчити про те, що мутовані клітини отримали певну конкурентну перевагу.
Загалом вчені виявили понад 35 тисяч мутацій у ділянках генів, що кодують білки. У 40 генах знайшли ознаки позитивного відбору. При цьому 31 із них раніше не пов’язували з подібною боротьбою клітин. Серед нових генів 27 пов’язані з генетичними захворюваннями, а 16 також належать до відомих генів, пов’язаних із раком.
Особливо важливим виявилося те, що мутації, які раніше знаходили у дітей із порушеннями розвитку, у досліджених зразках сперми траплялися у 66 разів частіше, ніж передбачала звичайна частота виникнення мутацій.
Дослідження показало, що мутації накопичуються приблизно зі швидкістю 1,67 на рік. За розрахунками авторів, у 30 років близько 2% сперматозоїдів могли нести ймовірно хвороботворну мутацію. До 70 років цей показник зростав приблизно до 4,5%.
Утім, 4,5% не означає таку саму ймовірність народження дитини з генетичним захворюванням. Мутований сперматозоїд ще має запліднити яйцеклітину, а ембріон — продовжити розвиток. Частина таких клітин може мати менші шанси на запліднення, а деякі мутації здатні призвести до невдалого перебігу вагітності.
Автори наголошують, що зв’язок між мутаціями у спермі та частотою генетичних порушень у новонароджених поки залишається невизначеним. Результати дослідження насамперед демонструють масштаб природного відбору, який відбувається у чоловічій зародковій лінії.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені знайшли несподіваний маркер старіння