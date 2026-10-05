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Ваш голос старіє швидше за вас? Вчені знайшли несподіваний маркер старіння

Нове дослідження показало, що мовлення може містити ознаки прискореного старіння. Вчені створили ШІ, який оцінює "вік" голосу людини

5 жовтня 2026, 09:21
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Сергій Кречмаровський

Дослідники розробили незвичайний "годинник мовлення", здатний за голосом оцінювати вік людини. Штучний інтелект аналізує сотні характеристик мовлення, зокрема висоту голосу, швидкість розмови, словниковий запас та інші особливості.

Ваш голос старіє швидше за вас? Вчені знайшли несподіваний маркер старіння

Голос може містити ознаки прискореного старіння та зміни роботи мозку. Фото: BroneArtUlm / Pixabay

Виявилося, що голос людини не завжди відповідає її реальному віку. Учені назвали цю різницю "мовленнєвим віковим розривом". Наприклад, якщо людині 60 років, а її мовлення система оцінює як таке, що відповідає 68 рокам, розрив становить вісім років.

Що вдалося почути штучному інтелекту

Для дослідження використали записи мовлення 2928 іспаномовних людей з Аргентини, Чилі, Колумбії, Мексики та Перу. Серед учасників були здорові люди, а також особи з легкими когнітивними порушеннями, хворобою Альцгеймера та іншими формами деменції.

ШІ проаналізував понад 700 характеристик мовлення. У здорових учасників визначений системою вік голосу зазвичай був близьким до реального. Водночас у людей із когнітивними порушеннями мовлення частіше виглядало "старшим", ніж можна було очікувати з огляду на їхній паспортний вік.

Дослідники також виявили зв'язок між більшим мовленнєвим віковим розривом та ознаками старіння мозку, гіршими результатами когнітивних тестів і деменцією. Це може зробити аналіз мовлення цікавим інструментом для майбутніх досліджень старіння.

Втім, учені наголошують: нова технологія поки не є способом діагностики деменції. Дослідження переважно мало поперечний характер, тому воно не доводить, що "старший" голос обов'язково передбачає майбутнє погіршення когнітивних функцій.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені випробували нову таблетку проти діабету та отримали несподіваний результат



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