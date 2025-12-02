Вчені шокували відкриттям: як “пивний живіт” вбиває серце

“Пивний живіт” частіше призводить до пошкодження серця , ніж жирові відкладення в будь-якій іншій частині тіла. Особливо це загрожує чоловікам.

Пивний живіт. Ілюстративне фото

Дослідження показали, що абдомінальне ожиріння, або жир на животі, пов'язане з більш шкідливими змінами в структурі серця, ніж просто загальна маса тіла. Жир на животі може призвести до того, що серце перекачуватиме менше крові, що призводить до серцевої недостатності, пише видання Independent.

Автор дослідження Дженніфер Ерлі, радіолог-резидент Університетського медичного центру Гамбург-Еппендорф у Німеччині пояснив, жир на животі призводить до потенційно патологічної форми ремоделювання серця, концентричної гіпертрофії, коли серцевий м’яз потовщується, але загальний розмір серця не збільшується, що призводить до зменшення об’єму серця.

“Фактично, внутрішні камери стають меншими, тому серце утримує та перекачує менше крові. Така закономірність погіршує здатність серця належним чином розслаблятися, що зрештою може призвести до серцевої недостатності”, — йдеться у повідомленні.

Дослідники з'ясували, що жир на животі частіше призводить до пошкодження серця, ніж жир у будь-якій іншій частині тіла. Результати дослідження довели, що ІМТ частіше пов'язаний зі збільшеними камерами серця, а абдомінальне ожиріння — з потовщенням серцевого м'яза та меншими об'ємами камер серця.

“Однак автори дослідження виявили, що зміни в структурі серця були більш помітними у чоловіків, навіть після врахування факторів ризику, включаючи артеріальну гіпертензію, куріння, діабет і рівень холестерину”, — йдеться у повідомленні.

Лікарі попереджають, що надмірна вага, особливо навколо талії, призводить до накопичення жирових відкладень в артеріях та основних органах, збільшуючи ризик розвитку високого кров'яного тиску, високого рівня холестерину та діабету 2 типу.

