Ученые шокировали открытием: что "убивает" сердце

"Пивной живот" чаще приводит к повреждению сердца, чем жировые отложения в любой другой части тела. Особенно это угрожает мужчинам.

Исследования показали, что абдоминальное ожирение или жир на животе, связанное с более вредными изменениями в структуре сердца, чем просто общая масса тела. Жир на животе может привести к тому, что сердце будет перекачивать меньше крови, что приводит к сердечной недостаточности, пишет Independent.

Автор исследования Дженнифер Эрли, радиолог-резидент Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии объяснил, жир на животе приводит к потенциально патологической форме ремоделирования сердца, концентрической гипертрофии, когда сердечная мышца утолщается, но общий размер сердца не увеличивается, что приводит к уменьшению объема.

"Фактически, внутренние камеры становятся меньше, поэтому сердце удерживает и перекачивает меньше крови. Такая закономерность ухудшает способность сердца должным образом расслабляться, что может привести к сердечной недостаточности", — говорится в сообщении.

Исследователи выяснили, что жир на животе чаще приводит к повреждению сердца, чем жир в любой другой части тела. Результаты исследования доказали, что ИМТ чаще связан с увеличенными камерами сердца, а абдоминальное ожирение – с утолщением сердечной мышцы и меньшими объемами камер сердца.

"Однако авторы исследования обнаружили, что изменения в структуре сердца были заметны у мужчин, даже после учета факторов риска, включая артериальную гипертензию, курение, диабет и уровень холестерина", — говорится в сообщении.

Врачи предупреждают, что избыточный вес, особенно вокруг талии, приводит к накоплению жировых отложений в артериях и основных органах, увеличивая риск развития высокого артериального давления, высокого уровня холестерина и диабета 2 типа.

