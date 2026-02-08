Вчені назвали два точні періоди у житті людини, коли швидкість старіння різко зростає

Старіння часто уявляють як повільний і рівномірний процес, але дослідження науковців показує іншу картину. Вчені встановили, що у житті людини є щонайменше два чіткі вікові періоди, коли біологічне старіння різко прискорюється. Йдеться приблизно про 44 та 60 років. Саме в ці моменти організм зазнає найбільш помітних молекулярних змін.

Вчені назвали вік людини, коли старіння різко прискорюється. Фото з відкритих джерел

Масштабне дослідження вчених охопило людей віком від 25 до 75 років. Науковці проаналізували молекули 135 тисяч людей у крові, шкірі та інших біологічних зразках. Результати показали, що більшість показників змінюються не поступово, а стрибкоподібно з двома виразними "хвилями" старіння у середині 40-а років і на початку 60-и.

Перший сплеск, близько 44 років, пов’язаний насамперед із серцево-судинною системою та обміном речовин, зокрема метаболізмом кофеїну, алкоголю та жирів.

"Це свідчить про те, що хоча менопауза або перименопауза можуть сприяти змінам, що спостерігаються у жінок у віці близько 40 років, ймовірно, існують інші, більш значні фактори, які впливають на ці зміни як у чоловіків, так і у жінок", — пояснюють вчені.

Другий етап старіння людини відбувається близько 60 років. Він зачіпає імунну систему, нирки та обмін вуглеводів, а також посилює вікові зміни шкіри та м’язів.

Як зазначає професор Майкл Снайдер зі Стенфордського університету, ці результати допомагають зрозуміти, чому після 60 років різко зростає ризик багатьох захворювань. Науковці наголошують, що усвідомлення цих "критичних років" дає шанс діяти на випередження, зокрема через коригувати харчування, фізичну активність і спосіб життя ще до того, як організм увійде у фазу прискореного старіння.

