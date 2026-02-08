Ученые назвали два точных периода в жизни человека, когда скорость старения резко возрастает

Старение часто представляет собой медленный и равномерный процесс, но исследование ученых показывает другую картину. Ученые установили, что в жизни человека есть не менее двух четких возрастных периодов, когда биологическое старение резко ускоряется. Речь идет примерно о 44 и 60 годах. Именно в эти моменты организм претерпевает наиболее заметные молекулярные изменения.

Ученые назвали возраст человека, когда старение резко ускоряется. Фото из открытых источников

Масштабное исследование ученых охватило людей от 25 до 75 лет. Ученые проанализировали молекулы 135 тысяч человек в крови, коже и других биологических образцах. Результаты показали, что большинство показателей меняются не постепенно, а скачкообразно с двумя отчетливыми "волнами" старения в середине 40-а лет и начале 60-ти.

Первый всплеск, около 44 лет, связан прежде всего с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ, в частности метаболизмом кофеина, алкоголя и жиров.

"Это свидетельствует о том, что хотя менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, отмечаемым у женщин в возрасте около 40 лет, вероятно, существуют другие, более значительные факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин", — объясняют ученые.

Второй этап старения человека проходит около 60 лет. Он затрагивает иммунную систему, почки и обмен углеводов, а также усиливает возрастные изменения кожи и мышц.

Как отмечает профессор Майкл Снайдер из Стэнфордского университета, эти результаты помогают понять, почему после 60-ти лет резко возрастает риск многих заболеваний. Ученые отмечают, что осознание этих "критических лет" дает шанс действовать на опережение, в частности, через корректировку питания, физическую активность и образ жизни еще до того, как организм войдет в фазу ускоренного старения.

