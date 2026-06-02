У цьому віці рак з’являється найчастіше: який період називають найкритичнішим

Кречмаровская Наталия
Найчастіше рак виникає у людей старшого віку — медіанний вік діагностики становить близько 66-67 років. Більшість випадків розвитку раку у світі припадає на осіб старше 50 років.
Понад 90% випадків діагностуються у людей старше 45 років.
У Великій Британії третина всіх випадків припадає на людей віком від 75 років і старше.
До 20 років: лише 1% випадків.
20-34 роки: близько 3%.
35-44 роки: 5%.
45-54 роки: 11%.
55-64 роки: 24%.
65-74 роки: 30%.
75-84 роки: 19%.
85+ років: 8%.
Рак молочної залози: медіанний вік діагностики — 62-63 роки.
Рак легенів: близько 71 року.
Рак простати: 66-68 років.
Колоректальний рак: 66-67 років.
Рак сечового міхура: 73 роки.
З роками клітини накопичують пошкодження, які можуть призвести до мутацій.
Тривалий вплив факторів довкілля (куріння, алкоголь, ультрафіолет, хімічні речовини) збільшує ймовірність розвитку злоякісних процесів.
Деякі види раку частіше зустрічаються у дітей та молоді: остеосаркома (рак кісток), лейкемія, пухлини мозку.
Проте загалом рак залишається хворобою середнього та старшого віку.
