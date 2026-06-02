Головна Новини Здоров'я наше тіло У цьому віці рак з'являється найчастіше: який період називають найкритичнішим
У цьому віці рак з’являється найчастіше: який період називають найкритичнішим

Названо вік, у якому найчастіше виникає рак

2 червня 2026, 16:43
Кречмаровская Наталия

Найчастіше рак виникає у людей старшого віку — медіанний вік діагностики становить близько 66-67 років. Більшість випадків розвитку раку у світі припадає на осіб старше 50 років.

Вік як ключовий фактор ризику

Медіанний вік діагностики раку у США становить 66-67 років. Це означає, що половина випадків виникає раніше, а половина — пізніше цього віку.

Понад 90% випадків діагностуються у людей старше 45 років.

У Великій Британії третина всіх випадків припадає на людей віком від 75 років і старше.

Розподіл за віковими групами

  • До 20 років: лише 1% випадків.

  • 20-34 роки: близько 3%.

  • 35-44 роки: 5%.

  • 45-54 роки: 11%.

  • 55-64 роки: 24%.

  • 65-74 роки: 30%.

  • 75-84 роки: 19%.

  • 85+ років: 8%.

Приклади за видами раку

  • Рак молочної залози: медіанний вік діагностики — 62-63 роки.

  • Рак легенів: близько 71 року.

  • Рак простати: 66-68 років.

  • Колоректальний рак: 66-67 років.

  • Рак сечового міхура: 73 роки.

Чому ризик зростає з віком

З роками клітини накопичують пошкодження, які можуть призвести до мутацій.

Тривалий вплив факторів довкілля (куріння, алкоголь, ультрафіолет, хімічні речовини) збільшує ймовірність розвитку злоякісних процесів.

Важливі винятки

Деякі види раку частіше зустрічаються у дітей та молоді: остеосаркома (рак кісток), лейкемія, пухлини мозку.

Проте загалом рак залишається хворобою середнього та старшого віку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що найнебезпечнішим видом раку, який вважається найсмертоноснішим і "вбиває" дуже швидко, є рак підшлункової залози. Він має надзвичайно низький рівень виживання через пізнє виявлення та стійкість до лікування.




