В этом возрасте рак появляется чаще всего: какой период называют самым критическим

Чаще рак возникает у людей старшего возраста – медианный возраст диагностики составляет около 66-67 лет. Большинство случаев развития рака в мире приходится на лиц старше 50 лет.

Возраст как ключевой фактор риска

Медианный возраст диагностики рака в США составляет 66-67 лет. Это означает, что половина случаев возникает раньше, а половина – позже этого возраста.

Более 90% случаев диагностируются у людей старше 45 лет.

В Великобритании треть всех случаев приходится на людей от 75 лет и старше.

Распределение по возрастным группам

До 20 лет: всего 1% случаев.

20-34 года: около 3%.

35-44 года: 5%.

45-54 года: 11%.

55-64 года: 24%.

65-74 года: 30%.

75-84 года: 19%.

85 лет: 8%.

Примеры по видам рака

Рак молочной железы: медианный возраст диагностики – 62-63 года.

Рак легких: около 71 года.

Рак простаты: 66-68 лет.

Колоректальный рак: 66-67 лет.

Рак мочевого пузыря: 73 года.

Почему риск растет с возрастом

С годами клетки накапливают повреждения, которые могут привести к мутациям.

Длительное влияние факторов внешней среды (курение, алкоголь, ультрафиолет, химические вещества) увеличивает вероятность развития злокачественных процессов.

Важные исключения

Некоторые виды рака чаще встречаются у детей и молодежи: остеосаркома (рак костей), лейкемия, опухоли мозга.

Однако в целом рак остается болезнью среднего и старшего возраста.

