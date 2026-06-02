В этом возрасте рак появляется чаще всего: какой период называют самым критическим

Кречмаровская Наталия
Рак. Иллюстративное фото
Медианный возраст диагностики рака в США составляет 66-67 лет. Это означает, что половина случаев возникает раньше, а половина – позже этого возраста.
Более 90% случаев диагностируются у людей старше 45 лет.
В Великобритании треть всех случаев приходится на людей от 75 лет и старше.
До 20 лет: всего 1% случаев.
20-34 года: около 3%.
35-44 года: 5%.
45-54 года: 11%.
55-64 года: 24%.
65-74 года: 30%.
75-84 года: 19%.
85 лет: 8%.
Рак молочной железы: медианный возраст диагностики – 62-63 года.
Рак легких: около 71 года.
Рак простаты: 66-68 лет.
Колоректальный рак: 66-67 лет.
Рак мочевого пузыря: 73 года.
С годами клетки накапливают повреждения, которые могут привести к мутациям.
Длительное влияние факторов внешней среды (курение, алкоголь, ультрафиолет, химические вещества) увеличивает вероятность развития злокачественных процессов.
Некоторые виды рака чаще встречаются у детей и молодежи: остеосаркома (рак костей), лейкемия, опухоли мозга.
Однако в целом рак остается болезнью среднего и старшего возраста.
