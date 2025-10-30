Тривале сидіння скорочує тривалість життя: але є спасіння

Через певний проміжок часу варто вставати та робити короткі фізичні вправи, щоб компенсувати негативний вплив сидячого способу життя.

Сидячий спосіб життя. Фото: із відкритих джерел

Неактивність є біомаркерами хронічного запалення низького ступеня. Це може призвести до інсулінорезистентності, діабету 2 типу, ожиріння, метаболічного синдрому та порушення функції нирок.

Дослідження, опубліковане на сайті Американської асоціації серця, показало, що у старших жінок, які сиділи 11,6 години або більше на день, ризик смерті від будь-якої причини був на 57% вищим, ніж у жінок, які сиділи менше 9,3 години.

Занадто тривале сидіння впливає на судини, кров і починає накопичуватися в кінцівках, а це означає, що організм не активується для переміщення крові в такому режимі.

Оптимальний інтервал може становити 20 хвилин. Вставати тричі на годину краще, ніж один раз. Зокрема необхідно виробити моделі поведінки, які можуть скоротити загальний час сидіння.

Ви можете вставати, щоб пройтись на кухню або до поштової скриньки. Краще запрограмувати будильник, щоб нагадувати собі час від часу вставати чи ходити п'ять хвилин.

Бігова доріжка може бути хорошим варіантом для короткої "прогулянки".

Чергуйте сидіння зі стоячим робочим столом, якщо це можливо. Під час сидіння намагайтеся тримати правильну поставу: пряма спина, стопи на підлозі, екран на рівні очей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — люди все частіше довго сидять, що обумовлено як появою нових професій, що сидять, так і новими розвагами, як зависання в смартфоні. Однак, цей малорухливий спосіб життя має серйозні наслідки для здоров'я.



