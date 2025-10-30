Длительное сидение сокращает продолжительность жизни: но есть спасение

Через определенный промежуток времени стоит вставать и делать короткие физические упражнения, чтобы компенсировать негативное влияние сидячего образа жизни.

Сидячий образ жизни. Фото: из открытых источников

Неактивность есть биомаркерами хронического воспаления низкой степени. Это может привести к инсулинорезистентности, диабету 2 типа, ожирению, метаболическому синдрому и нарушению функции почек.

Исследование, опубликованное на сайте Американской ассоциации сердца, показало, что у старших женщин, которые сидели 11,6 часов или более в день, риск смерти от любой причины был на 57% выше, чем у женщин, которые сидели менее 9,3 часов.

Слишком длительное сидение влияет на сосуды, кровь и начинает накапливаться в конечностях, а это означает, что организм не активируется для перемещения крови в таком же режиме.

Оптимальный интервал может составлять 20 минут. Вставать трижды в час лучше, чем только один раз. В частности, необходимо выработать модели поведения, которые могут сократить общее время сидения.

Вы можете вставать, чтобы пройтись на кухню или к почтовому ящику. Лучше запрограммировать будильник, чтобы напоминать себе время от времени вставать или ходить по пять минут.

Беговая дорожка может быть также хорошим вариантом для короткой "прогулки".

Чередуйте сиденья со стоячим рабочим столом, если возможно. Во время сидения старайтесь держать правильную осанку: спина прямая, стопы на полу, экран на уровне глаз.

