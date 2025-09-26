Три найдієвіші способи, які допоможуть позбутися втоми всього за 10 хв

Втома та занепад сил можуть зіпсувати навіть найпродуктивніший день.

Втома. Фото: із відкритих джерел

Перший спосіб, як отримати заряд бадьорості та сил на весь день – це щодня мати повноцінний сніданок. Продукти з високим вмістом клітковини, такі як вівсянка, насичують довше, ніж солодка булочка або тістечко. З плином дня вони запобігатимуть почуттю голоду, що призводить до низького рівня енергії.

Без сніданку рівень глюкози може впасти, що призводить до слабкості, дратівливості, втоми.

Люди, які снідають, частіше активні протягом ранку, рухаються більше, а це само собою підвищує енергетичні витрати та настрій.

Перепустка сніданку може призводити до зниження метаболізму. Також збільшується ймовірність нестабільності рівня цукру в крові, що може спричинити почуття втоми.

Другий спосіб – увімкніть улюблену пісню. Коли люди слухають музику, яка їм справді подобається, активується дофамінова система мозку. Це нейромедіатор, який пов'язаний із мотивацією, задоволенням та підвищенням активності.

Спів також дає своєрідний емоційний заряд, одночасно знижуючи рівень гормонів стресу в організмі.

Третій спосіб найпростіший – випийте води. Зневоднення шкодить не тільки фізичній витривалості, але й впливає на почуття втоми, особливо при виконанні завдань, що тривають понад 30 секунд.

Зневоднення може призвести до відчуття виснаження та втоми. Не обов'язково дотримуватись правил "вісім склянок на день", але потрібно пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс організму.

Намагайтеся кожні кілька годин пити воду, що сприятиме загальному покращенню стану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — миттю забудете про втому : три вправи, які подарують вам приплив енергії.



