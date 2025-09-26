Три самых действенных способа, которые помогут избавиться от усталости всего за 10 мин

Усталость и упадок сил могут испортить даже самый продуктивный день.

Первый способ, как получить заряд бодрости и сил на весь день – это ежедневно иметь полноценный завтрак. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овсянка, насыщают дольше, чем сладкая булочка или пирожное. С течением дня они будут предотвращать чувство голода, что приводит к низкому уровню энергии.

Без завтрака уровень глюкозы может упасть, что приводит к слабости, раздражительности, усталости.

Люди, которые завтракают, чаще активны в течение утра, двигаются больше, а это само по себе повышает энергетические затраты и настроение.

Пропуск завтрака может приводить к снижению метаболизма. Также увеличивается вероятность нестабильности уровня сахара в крови, что может вызывать чувство усталости.

Второй способ – включите любимую песню. Когда люди слушают музыку, которая им действительно нравится, активируется дофаминовая система мозга. Это нейромедиатор, который связан с мотивацией, удовольствием и повышением активности.

Пение также дает своеобразный эмоциональный заряд, одновременно снижая уровень гормонов стресса в организме.

Третий способ самый простой – выпейте воды. Обезвоживание вредит не только физической выносливости, но и влияет на чувство усталости, особенно при выполнении задач, длящихся более 30 секунд.

Обезвоживание может привести к ощущению истощения и усталости. Не обязательно придерживаться правила "восемь стаканов в день", но нужно пить достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.

Старайтесь каждые несколько часов пить воду, что будет способствовать общему улучшению состояния.

