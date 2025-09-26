logo

Три самых действенных способа, которые помогут избавиться от усталости всего за 10 мин
Три самых действенных способа, которые помогут избавиться от усталости всего за 10 мин

Названы действенные способы, которые помогут восстановить энергию всего за 10 минут

26 сентября 2025, 08:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Усталость и упадок сил могут испортить даже самый продуктивный день.

Усталость. Фото: из открытых источников

Первый способ, как получить заряд бодрости и сил на весь день – это ежедневно иметь полноценный завтрак. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овсянка, насыщают дольше, чем сладкая булочка или пирожное. С течением дня они будут предотвращать чувство голода, что приводит к низкому уровню энергии.

Без завтрака уровень глюкозы может упасть, что приводит к слабости, раздражительности, усталости.

Люди, которые завтракают, чаще активны в течение утра, двигаются больше, а это само по себе повышает энергетические затраты и настроение.

Пропуск завтрака может приводить к снижению метаболизма. Также увеличивается вероятность нестабильности уровня сахара в крови, что может вызывать чувство усталости.

Второй способ – включите любимую песню. Когда люди слушают музыку, которая им действительно нравится, активируется дофаминовая система мозга. Это нейромедиатор, который связан с мотивацией, удовольствием и повышением активности.

Пение также дает своеобразный эмоциональный заряд, одновременно снижая уровень гормонов стресса в организме.

Третий способ самый простой – выпейте воды. Обезвоживание вредит не только физической выносливости, но и влияет на чувство усталости, особенно при выполнении задач, длящихся более 30 секунд.

Обезвоживание может привести к ощущению истощения и усталости. Не обязательно придерживаться правила "восемь стаканов в день", но нужно пить достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.

Старайтесь каждые несколько часов пить воду, что будет способствовать общему улучшению состояния.

Читайте также на портале "Комментарии" — мигом забудете об усталости: три упражнения, которые подарят вам прилив энергии.




Источник: https://www.webmd.com/balance/boost-energy
