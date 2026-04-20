Симптом смертельного раку проявляється на нігтях на ногах: зверніть на це увагу

В холодну пору року люди часто використовують шкарпетки, що не дозволяє належним чином оцінити стан ніг. Спеціалісти назвали небезпечні симптоми проблем зі здоров’ям, які проявляються на нігтях ніг.

Ноги. Ілюстративне фото

Фармацевт Шина Багга, як пише видання Mirror, назвала вісім симптомів, які повинні викликати тривогу:

Жовті нігті на ногах — симптом може сигналізувати про інфекцію, яка вражає будь-яку частину нігтя, чи псоріаз нігтів, який проявляється ямковим виглядом або відшаровуванням від нігтьового ложа.

Темні, коричневі чи чорні смужки вздовж нігтя - це стан називають меланоніхією. У рідкісних випадках це може бути попереджувальною ознакою піднігтьової меланоми — типу раку шкіри.

Набряклі пальці ніг — симптом може сигналізувати про низку захворювань, включаючи проблеми з лімфатичною системою, поганий кровообіг або навіть подагру. Також цей стан може виникати з менш серйозних причин, зокрема тривалого сидіння або стояння, невідповідного взуття, надмірної ваги тіла, зневоднення або дієти з високим вмістом солі.

Білі нігті на ногах — відомі як “лейконіхія”, часто викликані випадковою травмою, такою як удар пальцем ноги. У деяких випадках вони можуть свідчити про дефіцит білка, цинку, заліза. Також грибкові інфекції можуть зробити нігті білими, до того ж роблять їх ламкими та крихкими. У деяких випадках білі нігті на ногах сигналізують про цироз печінки, гіпертиреоз або діабет.

Синє забарвлення нігтів — якщо цей симптом поєднується з незвичною холодністю пальців ніг може свідчити про поганий кровообіг, який зазвичай пов'язаний з хворобою Рейно.

Свербіж пальців ніг — білі сверблячі плями між пальцями з'являються через грибок стоп.

Зміна форми нігтів — якщо нігті виглядають вигнутими або “ложкоподібними”, це може свідчити про дефіцит заліза або анемію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ранні симптоми хвороб серця та печінки з'являються на нігтях.



