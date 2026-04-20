Симптом смертельного рака проявляется на ногтях на ногах: обратите на это внимание

В холодное время года люди часто используют носки, что не позволяет по достоинству оценить состояние ног. Специалисты назвали опасные симптомы проблем со здоровьем, проявляющихся на ногтях ног.

Фармацевт Шина Багга, как пишет издание Mirror, назвала восемь симптомов, которые должны вызвать тревогу:

Желтые ногти на ногах – симптом может сигнализировать об инфекции, которая поражает любую часть ногтя, или псориаз ногтей, проявляющийся ямочным видом или отслаиванием от ногтевого ложа.

Темные, коричневые или черные полоски вдоль ногтя – это состояние называют меланонихией. В редких случаях это может быть предупредительным признаком подногтевой меланомы – типа рака кожи.

Набухшие пальцы ног – симптом может сигнализировать о ряде заболеваний, включая проблемы с лимфатической системой, плохое кровообращение или даже подагру. Также это состояние может возникать по менее серьезным причинам, в частности длительному сидению или стоянию, неподходящей обуви, избыточному весу тела, обезвоживанию или диете с высоким содержанием соли.

Белые ногти на ногах – известные как “лейконихия”, часто вызванные случайной травмой, такой как ушиб пальцем ноги. В некоторых случаях они могут свидетельствовать о дефиците белка, цинка, железа. Также грибковые инфекции могут сделать ногти белыми, к тому же делают их ломкими и хрупкими. В некоторых случаях белые ногти на ногах сигнализируют о циррозе печени, гипертиреозе или диабете.

Синяя окраска ногтей – если этот симптом сочетается с необычной холодностью пальцев ног может свидетельствовать о плохом кровообращении, обычно связанном с болезнью Рейно.

Зуд пальцев ног – белые зудящие пятна между пальцами появляются через грибок стоп.

Изменение формы ногтей – если ногти выглядят изогнутыми или “ложевидными”, это может свидетельствовать о дефиците железа или анемии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранние симптомы болезней сердца и печени появляются на ногтях.



