Схуднете миттєво, але втратите здоров’я: що насправді трапляється з тілом на фруктово-овочевій дієті

На перший погляд сирі фрукти та овочі здаються ідеальним способом скинути вагу перед святами чи літом. Низька калорійність і високий вміст клітковини швидко створюють відчуття ситості, а регулярне вживання цих продуктів може допомогти очистити організм від шлаків. Але експерти попереджають: така дієта має серйозні приховані ризики, які часто ігнорують початківці.

Екстремальне схуднення чи катастрофа для організму: чому сирі фрукти та овочі небезпечні

Чому вага падає:

Фрукти та овочі містять багато води і клітковини, що миттєво заповнює шлунок і змушує вас їсти менше. Додайте до цього часті походи в туалет через активне травлення клітковини – і ви отримуєте швидке, але тимчасове зниження ваги.

Наслідки для здоров’я:

Попри очевидну користь, повний перехід на рослинні продукти веде до серйозного дефіциту макро- та мікроелементів.

Білок: ключовий для м’язів та імунітету. Його нестача викликає втрату м’язової маси, слабкість та хронічну втому .

Жири: необхідні для роботи мозку, вироблення гормонів та енергії. Відсутність жирів виснажує організм.

Вітаміни і мінерали: особливо B12, D та залізо. Зелень містить фітати, що блокують засвоєння заліза, а це може призвести до анемії та зниження енергії.

Що відчуває людина:

Сильна втома та апатія , відсутність сил навіть для повсякденних справ.

Проблеми з травленням: здуття, бродіння, діарея через високий вміст клітковини та природних цукрів.

Різке зниження холестерину, що може бути корисно, але не компенсує шкоду від втрати нутрієнтів.

Плюси та мінуси:

Так, вага зменшується, запалення в організмі падає, а відчуття легкості з’являється майже миттєво. Але ризик для здоров’я перевищує користь, особливо якщо ви не доповнюєте раціон білком, корисними жирами та комплексом вітамінів.

Що радять експерти:

Не відмовлятися від м’яса, риби, молочних продуктів або рослинних білкових джерел.

Включати в раціон горіхи, насіння, олії та зернові для збалансованого харчування.

Використовувати фрукти та овочі як частину дієти, а не її основу.

Тож сирі фрукти та овочі – відмінний спосіб очищення та підтримки легкості тіла, але жодна екстремальна дієта не замінить збалансованого харчування. Інакше разом із зайвими кілограмами ви ризикуєте втратити здоров’я та життєву енергію.

Читайте в "Коментарях" також, який продукт швидко допоможе знизити тиск.