Що робити, якщо прокинулися раніше будильника: прокидатися або спати далі

Прокидаєтеся раніше будильника – це не випадковість, а сигнал від біологічного годинника. Чи варто вставати відразу чи краще доспати, залежить від фази сну, тривалості нічного відпочинку та самопочуття вранці.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Лікар медичних наук Ламіс Хамдан повідомляє, що навіть короткі пробудження можуть перервати нічну відновлювальну роботу організму. Під час здорового сну мозок циклічно проходить через стадії глибокого non-REM-сну (фізичне відновлення, імунна активність) та REM-сну (обробка пам'яті, емоційна регуляція, відновлення мозку).

Коли ви прокидаєтеся посеред ночі, а потім знову засинаєте, організм ненадовго вимикається зі свого звичайного режиму сну, а потім намагається знову увійти до нього.

Це порушення іноді може супроводжуватися тимчасовим сплеском кортизолу, частоти серцевих скорочень і пильності, оскільки мозок інтерпретує неспання як сигнал оцінки оточення, як знову заспокоїтися.

Коротке пробудження є біологічно нормальним і відбувається кілька разів на ніч, часто навіть непомітно. Саме ці часті чи тривалі пробудження можуть фрагментувати глибокий сон та сон швидкого сну, що призводить до таких симптомів, як втома, порушення регуляції настрою, інсулінорезистентність та посилення сигналів стресу.

Це рішення певною мірою залежить від часу та стану. Якщо ви прокидаєтеся посеред ночі або рано-вранці, то краще спробувати знову заснути.

Однак, якщо прокидаєтеся приблизно за годину до будильника, можете спробувати знову заснути, але якщо не виходить, використовуйте цей час на щось заспокійливе (медитація, читання книги).

В цілому важливо те, наскільки бадьорим почувається ваше тіло на даний момент. Якщо ви прокидаєтеся і відчуваєте спокій чи сонливість, найкращим варіантом буде залишитися в ліжку та знову заснути. Цей додатковий сон важливий для настрою та фізичного відновлення.

Коли ви довго залишаєтеся в ліжку, перебуваючи в стані бадьорості, мозок може почати асоціювати ліжко з місцем для роздумів, особливо якщо це триває тижнями і місяцями поспіль. У такому разі краще ненадовго встати і зайнятися чимось малостимулюючим при дуже тьмяному освітленні, наприклад, почитати чи послухати щось заспокійливе, доки не повернеться сонливість.

Читайте також на порталі "Коментарі" – як приймати душ так, щоб зменшити стрес та покращити сон.



