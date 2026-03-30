logo_ukra

BTC/USD

66750

ETH/USD

2040.12

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Що категорично заборонено робити при низькому артеріальному тиску
НОВИНИ

Що категорично заборонено робити при низькому артеріальному тиску

ТОП заборон при низькому тиску: що заборонено робити

30 березня 2026, 17:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

При низькому артеріальному тиску важливо уникати дій, які можуть погіршити стан і спричинити серйозні ускладнення. Лікарі попереджають, що деякі звичні справи можуть значно посилити симптоми гіпотонії.

Що категорично заборонено робити при низькому артеріальному тиску

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Заборони при низькому артеріальному тиску, про які варто знати:

Ігнорувати симптоми — запаморочення, слабкість, нечіткий зір чи втрата свідомості є сигналами низького тиску. Якщо вони повторюються, необхідно звернутися до лікаря, адже гіпотонія може бути ознакою серйозних хвороб серця чи ендокринної системи.

Різко вставати після сну чи тривалого сидіння — при низькому тиску організм не встигає швидко адаптуватися — наслідком можуть бути падіння та травми. Категорично заборонено вставати різко, краще робити це повільно, даючи тілу час на адаптацію.

Вживати алкоголь — спиртне розширює судини та ще більше знижує тиск, що може спричинити небезпечне падіння тиску та втрату свідомості.

Пропускати прийоми їжі — довгі перерви між їжею знижують рівень цукру в крові, що погіршує стан при гіпотонії. Лікарі радять харчуватися невеликими порціями кілька разів на день.

Зловживати кавою — кофеїн може тимчасово підвищити тиск, однак надмірне споживання виснажує нервову систему та викликає зневоднення.

Ігнорувати режим гідратації — недостатнє споживання води погіршує циркуляцію крові та знижує тиск. Важливо пити достатню кількість рідини, особливо в теплу пору року.

Перевтомлюватися фізично — надмірні навантаження можуть викликати різке падіння тиску. Більш безпечною називають легку активність, як ходьба та плавання.

Нехтувати сном — недосипання стимулює вироблення гормонів стресу, що погіршують стан судин. Лікарі попереджають, сон є ключовим фактором у стабілізації тиску.

Вживати ліки без консультації — самостійне застосування препаратів для підвищення тиску може призвести до небезпечних наслідків. Також не можна без консультації з лікарем змінювати дозування чи комбінувати препарати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заборонено робити при високому артеріальному тиску.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини