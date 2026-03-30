logo

BTC/USD

66750

ETH/USD

2040.12

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Что категорически запрещено делать при низком артериальном давлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Что категорически запрещено делать при низком артериальном давлении

ТОП запретов при низком давлении: что запрещено делать

30 марта 2026, 17:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

При низком артериальном давлении важно избегать действий, которые могут ухудшить состояние и вызвать серьезные осложнения. Врачи предупреждают, что некоторые привычные дела могут значительно усугубить симптомы гипотонии.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Запреты при низком артериальном давлении, о которых следует знать:

Игнорировать симптомы – головокружение, слабость, нечеткое зрение или потеря сознания являются сигналами низкого давления. Если они повторяются, необходимо обратиться к врачу, ведь гипотония может являться признаком серьезных болезней сердца или эндокринной системы.

Резко вставать после сна или длительного сидения – при низком давлении организм не успевает быстро адаптироваться – следствием может быть падение и травмы. Категорически запрещено подниматься резко, лучше делать это медленно, давая телу время на адаптацию.

Употреблять алкоголь — спиртное расширяет сосуды и еще больше снижает давление, что может повлечь за собой опасное падение давления и потерю сознания.

Пропускать приемы пищи – долгие перерывы между едой снижают уровень сахара в крови, что ухудшает состояние при гипотонии. Врачи советуют питаться небольшими порциями несколько раз в день.

Злоупотреблять кофе – кофеин может временно повысить давление, однако чрезмерное потребление истощает нервную систему и вызывает обезвоживание.

Игнорировать режим гидратации – недостаточное потребление воды ухудшает циркуляцию крови и снижает давление. Важно пить достаточное количество жидкости, особенно в теплое время года.

Переутомляться физически – чрезмерные нагрузки могут вызвать резкое падение давления. Более безопасной называют легкую активность, как ходьба и плавание.

Пренебрегать сном – недосыпание стимулирует выработку гормонов стресса, ухудшающих состояние сосудов. Врачи предупреждают, что сон является ключевым фактором в стабилизации давления.

Употреблять лекарства без консультации – самостоятельное применение препаратов для повышения давления может привести к опасным последствиям. Также нельзя без консультации с врачом изменять дозировку или комбинировать препараты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что запрещено делать при высоком артериальном давлении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости