Что категорически запрещено делать при низком артериальном давлении

При низком артериальном давлении важно избегать действий, которые могут ухудшить состояние и вызвать серьезные осложнения. Врачи предупреждают, что некоторые привычные дела могут значительно усугубить симптомы гипотонии.

Запреты при низком артериальном давлении, о которых следует знать:

Игнорировать симптомы – головокружение, слабость, нечеткое зрение или потеря сознания являются сигналами низкого давления. Если они повторяются, необходимо обратиться к врачу, ведь гипотония может являться признаком серьезных болезней сердца или эндокринной системы.

Резко вставать после сна или длительного сидения – при низком давлении организм не успевает быстро адаптироваться – следствием может быть падение и травмы. Категорически запрещено подниматься резко, лучше делать это медленно, давая телу время на адаптацию.

Употреблять алкоголь — спиртное расширяет сосуды и еще больше снижает давление, что может повлечь за собой опасное падение давления и потерю сознания.

Пропускать приемы пищи – долгие перерывы между едой снижают уровень сахара в крови, что ухудшает состояние при гипотонии. Врачи советуют питаться небольшими порциями несколько раз в день.

Злоупотреблять кофе – кофеин может временно повысить давление, однако чрезмерное потребление истощает нервную систему и вызывает обезвоживание.

Игнорировать режим гидратации – недостаточное потребление воды ухудшает циркуляцию крови и снижает давление. Важно пить достаточное количество жидкости, особенно в теплое время года.

Переутомляться физически – чрезмерные нагрузки могут вызвать резкое падение давления. Более безопасной называют легкую активность, как ходьба и плавание.

Пренебрегать сном – недосыпание стимулирует выработку гормонов стресса, ухудшающих состояние сосудов. Врачи предупреждают, что сон является ключевым фактором в стабилизации давления.

Употреблять лекарства без консультации – самостоятельное применение препаратов для повышения давления может привести к опасным последствиям. Также нельзя без консультации с врачом изменять дозировку или комбинировать препараты.

