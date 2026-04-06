Проста вправа покращує здоров'я серця, суглобів, кісток за 5 хвилин: ефект дійсно вражає 
Проста вправа покращує здоров'я серця, суглобів, кісток за 5 хвилин: ефект дійсно вражає 

Проста вправа додасть років життя та допоможе покращити стан організму

6 квітня 2026, 18:21
Кречмаровская Наталия

Продовжити тривалість життя та покращити стан організму можна завдяки одній простій звичці — достатньо лише 5 хвилин в день. 

Проста вправа покращує здоров'я серця, суглобів, кісток за 5 хвилин: ефект дійсно вражає 

Здоров'я. Ілюстративне фото

Звичка полягає в тому, щоб стрибати на місці вгору та вниз 50 разів на день протягом 100 днів поспіль, пише видання Express. 

“Стрибки на місці — це вправа з високою ударною силою, тобто ноги та ступні підтримують вагу тіла під час удару при приземленні. За даними Національної служби охорони здоров’я (NHS), цей тип вправ може допомогти зміцнити м’язи, зв’язки та суглоби”, — пише видання.

Спеціалісти зазначають, що зміцнення м’язів, суглобів стає більш важливим з віком, оскільки щільність кісток починає знижуватися, збільшуючи ризик переломів та втрати рухливості. Зазначається, що ударні вправи є одним із найкращих видів вправ для кісток, і навіть стрибки на низькому рівні можуть позитивно впливати на міцність кісток.

Експерт з фітнесу Макс Раштон пояснив, що стрибки — це один із найпростіших способів для людей включити більше рухів у свій розпорядок дня без потреби в дорогому обладнанні чи абонементі в спортзал.

Також, за словами тренера з фітнесу, ця проста вправа покращує серцево-судинну систему, кровообіг та загальний стан здоров’я.

Для початківців Макс рекомендує починати з малого та поступово збільшувати навантаження. Кілька хвилин на день достатньо для початку, особливо для людей, які не звикли до регулярних фізичних вправ.

Однак спеціаліст застерігає, що при остеопорозі, переломах, які були раніше, проблемах зі суглобами варто проконсультуватися з лікарем та обирати менш інтенсивні варіанти. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як очистити печінку без ліків. 



Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2189685/simple-habit-add-years-to-life-jumping
