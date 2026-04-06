Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Здоровье наше тело Простое упражнение улучшает здоровье сердца, суставов, костей за 5 минут: эффект действительно поражает
Простое упражнение улучшает здоровье сердца, суставов, костей за 5 минут: эффект действительно поражает

Простое упражнение добавит жизни и поможет улучшить состояние организма

6 апреля 2026, 18:21
Автор:
Кречмаровская Наталия

Продлить продолжительность жизни и улучшить состояние организма можно благодаря одной простой привычке – достаточно всего 5 минут в день.

Здоровье. Иллюстративное фото

Здоровье. Иллюстративное фото

Привычка заключается в том, чтобы прыгать на месте вверх и вниз 50 раз в день в течение 100 дней, пишет издание Express.

"Прыжки на месте — это упражнение с высокой ударной силой, то есть ноги и ступни поддерживают вес тела при ударе при приземлении. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), этот тип упражнений может помочь укрепить мышцы, связки и суставы", — пишет издание.

Специалисты отмечают, что укрепление мышц, суставов становится более важным с возрастом, поскольку плотность костей начинает снижаться, увеличивая риск переломов и потери подвижности. Отмечается, что ударные упражнения являются одним из лучших видов упражнений для костей, а также прыжки на низком уровне могут оказывать положительное влияние на прочность костей.

Эксперт по фитнесу Макс Раштон объяснил, что прыжки — это один из самых простых способов для людей включить больше движений в свой распорядок дня без нужды в дорогом оборудовании или абонементе в спортзал.

Также, по словам тренера по фитнесу, это простое упражнение улучшает сердечно-сосудистую систему, кровообращение и общее состояние здоровья.

Для начинающих Макс рекомендует начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузку. Несколько минут в день достаточно для начала, особенно для людей, не привыкших к регулярным физическим упражнениям.

Однако специалист предостерегает, что при остеопорозе, переломах, которые были раньше, проблемах с суставами следует проконсультироваться с врачом и выбирать менее интенсивные варианты.

Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2189685/simple-habit-add-years-to-life-jumping
