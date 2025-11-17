Правило «після 18 – ні крихти» руйнує метаболізм, а не рятує фігуру

Більшість із нас хоча б раз чули пораду "не їж після шостої вечора". Вона десятиліттями передавалася як універсальне правило стрункості. Однак сучасні дослідження показують: жорстка заборона їжі після 18:00 не тільки не допомагає худнути, а інколи навіть шкодить метаболізму.

Чому популярна заборона вечірньої їжі може працювати проти вас

Науковці з Brigham and Women’s Hospital у Бостоні з’ясували, що ключову роль відіграє не сама година, а загальний режим харчування, гормональні цикли та рівень активності протягом доби. Вечеря о 18:00 і пізній перекус о 21:00 мають різний вплив лише тоді, коли змінюється ритм сну, фізична активність і баланс гормонів.

Пізнє вживання їжі дійсно може підвищувати відчуття голоду наступного дня, але не через "магічну" цифру шість. Причина у впливі на гормони лептин і грелін, які регулюють відчуття ситості. Коли ми їмо в той час, коли організм готується до відпочинку, гормональний фон зміщується, і апетит може зростати.

Та навіть це не означає, що вечеря після 18:00 – табу. Фахівці наголошують: немає жодних наукових доказів, що саме ця година є критичною. Значно важливіше – не переїдати, уникати важкої їжі перед сном і дотримуватися стабільного режиму.

Дієтологи підкреслюють: правило "після шостої – не можна" може зашкодити тим, хто працює допізна, займається спортом увечері або має зміщений графік. У таких випадках голодування в другій половині дня лише порушує метаболізм і стимулює неконтрольовані перекуси пізніше.

Сучасна рекомендація проста – вечеряти за 2–3 години до сну й обирати легкі страви. Це підтримує травлення, нормальний рівень енергії та здорові циркадні ритми.

Тож заборона їсти після 18:00 – скоріше застарілий міф, ніж реальне правило. Головне – слухати тіло, не перевантажувати шлунок перед сном і дотримуватися збалансованого режиму, який підходить саме вам.

Нагадаємо, раніше портал "Коментар" писав про сорти кави, які допоможуть вашому схудненню.