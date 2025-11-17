Правило «после 18 – ни крошки» разрушает метаболизм, а не спасает фигуру

Большинство из нас хотя бы раз слышали совет "не ешь после шести вечера". Она десятилетиями передавалась как универсальное правило стройности. Однако современные исследования показывают: жесткий запрет пищи после 18:00 не только не помогает худеть, а иногда даже вредит метаболизму.

Почему популярный запрет вечерней еды может работать против вас

Ученые из Brigham and Women's Hospital в Бостоне выяснили, что ключевую роль играет не час, а общий режим питания, гормональные циклы и уровень активности в течение суток. Ужин в 18:00 и поздний перекус в 21:00 оказывают разное влияние только тогда, когда меняется ритм сна, физическая активность и баланс гормонов.

Позднее употребление пищи действительно может повышать чувство голода на следующий день, но не из-за "магической" цифры шесть. Причина во влиянии на гормоны лептин и грелин, регулирующих ощущение сытости. Когда мы едим в то время, когда организм готовится к отдыху, гормональный фон смещается и аппетит может расти.

Но даже это не значит, что ужин после 18:00 – табу. Специалисты отмечают: нет никаких научных доказательств, что именно этот час является критическим. Значительно важнее – не переедать, избегать тяжелой пищи перед сном и соблюдать стабильный режим.

Диетологи подчеркивают: правило "после шестой – нельзя" может навредить тем, кто работает допоздна, занимается спортом вечером или имеет смещенный график. В таких случаях голодание во второй половине дня лишь нарушает метаболизм и стимулирует неконтролируемые перекусы позже.

Современная рекомендация проста – ужинать за 2–3 часа до сна и выбирать легкие блюда. Это поддерживает пищеварение, нормальный уровень энергии и здоровые циркадные ритмы.

Так что запрет есть после 18:00 – скорее устаревший миф, чем реальное правило. Главное – слушать тело, не перегружать желудок перед сном и соблюдать сбалансированный режим, который подходит именно вам.

