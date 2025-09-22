Поширена звичка може призвести до інфікування очей та втрати зору

Люди, які використовують контактні лінзи, мають ретельніше ставитися до здоров'я очей. Приміром, одна поширена звичка може призвести до інфікування чи навіть до повної втрати зору.

Офтальмологи категорично забороняють приймати душ, купатися чи плавати в контактних лінзах, інакше можна занести інфекцію, пише видання Express.

Лікарі пояснюють: “Все це зводиться до того факту, що вода, незалежно від її походження, може зробити очі більш вразливими до забруднення шкідливими бактеріями. Ці бактерії, які містяться у водопровідній воді (навіть у душовій лійці чи на губках), басейні, морі чи гідромасажній ванні, збільшують ризик інфекцій та подразнення очей”.

Інфікування можливе через те, що лінзи швидко поглинають воду. Тривале перебування в лінзах після душу, купання чи плавання збільшує ризик потрапляння шкідливих мікроорганізмів на око. Одним із найнебезпечніших, як пише видання, є акантамеба, яка може спричинити рідкісну, але серйозну інфекцію очей, відому як акантамебний кератит. Цей стан потребує негайного лікування, оскільки може призвести до запалення рогівки, а у важких випадках — до втрати зору.

До того ж експерти зазначають, що м’які контактні лінзи мають високу пористу структуру та швидко поглинають воду. Намокаючи вони можуть змінити форму, що призводить до дискомфорту та помутніння зору.

Прийом душу з контактними лінзами може збільшити ризик виникнення кількох проблем з очима, зокрема:

захворювання очей,

очні інфекції,

сухі очі,

виразки рогівки,

садна або подряпини рогівки.

Якщо все ж довелося прийняти душ в контактних лінзах, то потрібно зробити наступне:

1. Після виходу з душу ретельно висушіть руки та негайно зніміть контактні лінзи, щоб зменшити ризик потрапляння бактерій в очі.

2. Одноденні лінзи можна зразу ж викинути. Лінзи тривалого періоду ношення потрібно перевірити на наявність пошкоджень. Непошкоджені лінзи потрібно ретельно продезінфікувати розчином для контактних лінз перед повторним використанням.

Симптоми, що вказують на розвиток інфекцію очей:

Виділення з очей

Набряк

Сльозяться очі

Свербіж очей

Чутливість до світла

Нечіткий зір

Відчуття, ніби щось застрягло в оці

