Распространенная привычка может привести к инфицированию глаз и потере зрения

Люди, использующие контактные линзы, должны более тщательно относиться к здоровью глаз. К примеру, одна распространенная привычка может привести к инфицированию глаз или даже к полной потере зрения.

Глаза. Иллюстративное фото

Офтальмологи категорически запрещают принимать душ, купаться или плавать в контактных линзах, в противном случае можно занести инфекцию, пишет издание Express.

Врачи объясняют: "Все это сводится к тому факту, что вода, независимо от ее происхождения, может сделать глаза более уязвимыми к загрязнению вредными бактериями. Эти бактерии, содержащиеся в водопроводной воде (даже в душевой воронке или на губках), бассейне, море или гидромассажной ванне, увеличивают риск инфекций и раздражения глаз".

Инфицирование возможно из-за того, что линзы быстро поглощают воду. Длительное пребывание в линзах после душа, купания или плавания увеличивает риск попадания вредных микроорганизмов на глаза. Одним из самых опасных, как пишет издание, является акантамеба, которая может вызвать редкую, но серьезную инфекцию глаз, известную как акантамебный кератит. Это состояние требует немедленного лечения, поскольку может привести к воспалению роговицы, а в тяжелых случаях – к потере зрения.

К тому же эксперты отмечают, что мягкие контактные линзы имеют высокую ячеистую структуру и быстро поглощают воду. Намокая они могут изменить форму, что приводит к дискомфорту и помутнению зрения.

Прием душа с контактными линзами может увеличить риск возникновения нескольких проблем с глазами, в частности:

заболевание глаз,

глазные инфекции,

сухие глаза,

язвы роговицы,

ссадины или царапины роговицы.

Если все же пришлось принять душ в контактных линзах, то следует сделать следующее:

1. После выхода из душа тщательно высушите руки и немедленно снимите контактные линзы, чтобы снизить риск попадания бактерий в глаза.

2. Однодневные линзы можно сразу выбросить. Линзы длительного периода ношения следует проверить на наличие повреждений. Неповрежденные линзы следует тщательно продезинфицировать раствором для контактных линз перед повторным использованием.

Симптомы, указывающие на развитие инфекции глаз:

Выделение из глаз

Отек

Слезятся глаза

Зуд глаз

Чувствительность к свету

Нечеткое зрение

Чувство, будто что-то застряло в глазу

Напомним: портал "Комментарии" писал, от какой ошибки с глазами предостерегают врачи.




