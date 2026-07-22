Подумайте двічі, перш ніж встановлювати кондиціонер: у чому небезпека

Літня спека змушує людей постійно шукати порятунку у прохолодних приміщеннях. Однак тривале перебування під кондиціонером може завдати несподіваної шкоди вашому організму.

Робота кондиціонера. Фото: з відкритих джерел

Експерти зазначають, що кондиціонери активно витягають вологу з довкілля. Це дарує бажану прохолоду, але водночас критично зневоднює нашу шкіру. Лікар Опель Бейкер відзначає високий ризик появи сухості, неприємного відчуття стягнутості та помітного лущення.

Особливо обережними слід бути людям із природи чутливим епідермісом. Агресивне сухе повітря здатне спровокувати загострення екземи та появу хворобливих тріщин на губах. Медики рекомендують обов'язково наносити якісний зволожуючий крем перед входом в охолоджене приміщення.

Загроза стосується як зовнішнього вигляду, а й стану внутрішніх органів. Лікар Люсі Хупер попереджає про серйозні наслідки використання старих чи брудних кондиціонерів.

Неочищені фільтри стають ідеальним середовищем для розмноження бактерій, які дратують легені та викликають напади астми.

Багатогодинне сидіння під холодним потоком повітря дуже часто закінчується сильним головним болем та ломотою в тілі.

Головною причиною такого дискомфорту лікарі називають банальне зневоднення всього організму.

Фахівці закликають пити багато чистої води протягом дня та регулярно замовляти професійне чищення домашніх спліт систем.

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