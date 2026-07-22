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Подумайте дважды, прежде, чем устанавливать кондиционер: в чем опасность

Кондиционеры активно извлекают влагу из окружающей среды. Это дарит желаемую прохладу, но в то же время критически обезвоживает нашу кожу

22 июля 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

Летняя жара заставляет людей постоянно искать спасение в прохладных помещениях. Однако длительное пребывание под кондиционером может нанести неожиданный вред вашему организму.

Подумайте дважды, прежде, чем устанавливать кондиционер: в чем опасность

Работа кондиционера. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что кондиционеры активно извлекают влагу из окружающей среды. Это дарит желаемую прохладу, но в то же время критически обезвоживает нашу кожу. Врач Опель Бейкер отмечает высокий риск появления сухости, неприятного ощущения стянутости и заметного шелушения.

Особенно осторожными следует быть людям с природы чувствительным эпидермисом. Агрессивный сухой воздух способен спровоцировать обострение экземы и появление болезненных трещин на губах. Медики настоятельно рекомендуют обязательно наносить качественный увлажняющий крем перед входом в охлажденное помещение.

Угроза касается не только внешнего вида, но и состояния внутренних органов. Врач Люси Хупер предупреждает о серьезных последствиях использования старых или грязных кондиционеров.

Неочищенные фильтры становятся идеальной средой для размножения бактерий, которые раздражают легкие и вызывают приступы астмы.

Многочасовое сиденье под холодным потоком воздуха очень часто заканчивается сильной головной болью и ломотой в теле.

Главной причиной такого дискомфорта врачи называют банальное обезвоживание всего организма.

Специалисты призывают пить много чистой воды в течение дня и регулярно заказывать профессиональную чистку домашних сплит систем.

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/2230569/warning-issued-aircon-worsened-symptoms
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