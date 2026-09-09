Подивіться на шкіру біля очей: ця ознака може попереджати про інфаркт

Більшість серцево-судинних катастроф не виникають на порожньому місці: їм може передувати роками непомітний атеросклероз. Проблема в тому, що людина часто не відчуває жодних симптомів, доки звуження артерій не стає критичним. Нове дослідження вказало на ознаку, яку можна побачити буквально на обличчі.

Очі людини. Фото: з відкритих джерел

Науковці звернули увагу на ксантелазму – жовтуваті жирові бляшки, що найчастіше з’являються навколо очей. Вони пов’язані з накопиченням холестерину в клітинах і можуть виникати на тлі порушень жирового обміну. Дослідники зі Стенфорда вирішили перевірити, чи пов’язаний цей стан із майбутніми серцево-судинними ускладненнями.

Для цього вони проаналізували медичні дані майже 36 тисяч людей: 17 925 пацієнтів із ксантелазмою та стільки ж людей без неї. Результати виявилися показовими. У перший рік після спостереження інфаркт стався у 1% пацієнтів із ксантелазмою, тоді як у контрольній групі – у 0,35%. Різниця щодо інсульту становила 0,95% проти 0,3%, а транзиторної ішемічної атаки – 0,6% проти 0,19%.

Хоча абсолютні показники залишалися невисокими, ризик у групі з ксантелазмою був у кілька разів вищим. Причому підвищена ймовірність серцево-судинних подій зберігалася навіть через роки.

Вчені наголошують: ксантелазма не означає, що інфаркт чи інсульт обов’язково станеться. Але її поява може бути приводом перевірити здоров’я серця. Замість того щоб сприймати бляшки виключно як косметичний дефект, варто обговорити їх із лікарем і перевірити холестерин та артеріальний тиск.

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