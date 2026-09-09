Посмотрите на кожу у глаз: этот признак может предупреждать об инфаркте

Большинство сердечно-сосудистых катастроф не возникает на пустом месте: им может предшествовать годами незаметный атеросклероз. Проблема в том, что человек часто не испытывает никаких симптомов, пока сужение артерий не становится критическим. Новое исследование указало на признак, который можно увидеть буквально на лице.

Глаза человека. Фото: из открытых источников

Ученые обратили внимание на ксантелализм – желтоватые жировые бляшки, чаще всего появляющиеся вокруг глаз. Они соединены с скоплением холестерина в клеточках и могут появляться на фоне нарушений жирового обмена. Исследователи из Стэнфорда решили проверить, связано ли это состояние с будущими сердечно-сосудистыми осложнениями.

Для этого они проанализировали медицинские данные почти 36 тысяч человек: 17925 пациентов с ксантелазмой и столько же людей без нее. Результаты оказались показательны. В первый год после наблюдения инфаркт произошел у 1% пациентов с ксантелазмой, тогда как в контрольной группе – 0,35%. Разница в отношении инсульта составила 0,95% против 0,3%, а транзиторная ишемическая атака – 0,6% против 0,19%.

Хотя абсолютные показатели оставались невысокими, риск в группе с ксантелазмой был в несколько раз выше. Причем повышенная вероятность сердечно-сосудистых событий сохранялась даже спустя годы.

Ученые отмечают: ксантелазма не означает, что инфаркт или инсульт обязательно произойдет. Но ее появление может являться поводом проверить здоровье сердца. Вместо того, чтобы воспринимать бляшки исключительно как косметический дефект, следует обсудить их с врачом и проверить холестерин и артериальное давление.

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