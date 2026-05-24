З'явилася перша у світі Олімпіада з перегонів сперматозоїдів: що відомо

У Сан-Франциско готуються провести один з найбільш незвичних турнірів у світі, який отримав неофіційну назву, як перша міжнародна Олімпіада перегонів сперматозоїдів. Організатори обіцяють перетворити мікроскопічне змагання на масштабне шоу з прямими трансляціями, турнірною сіткою та призом у 100 тисяч доларів.

У США створили Олімпіаду перегонів сперматозоїдів. Фото з відкритих джерел

Автори проєкту заявляють, що перегонами сперматозоїдів хочуть привернути увагу до глобальної проблеми чоловічої фертильності. За даними досліджень, середня кількість сперматозоїдів у чоловіків за останні десятиліття могла скоротитися більш ніж удвічі.

Участь у незвичному турнірі вже захотіли взяти понад 10 тисяч чоловіків з різних країн світу. Організатори планують відібрати 128 учасників, по одному представнику від кожної країни.

"Ми прагнемо знайти найздоровішу людину для кожної країни, щоб вона могла змагатися. Підтримка здорового тіла вимагає багато роботи", – сказав співзасновник змагань Шейн Фан.

Зразки сперми надсилатимуть поштою до Каліфорнії, де вчені ізолюватимуть сперматозоїди та запускатимуть їх на спеціально створеній мікрофлюїдній трасі довжиною 400 мікронів. Це приблизно як крупинка солі. Потужні мікроскопи транслюватимуть змагання сперматозоїдів у прямому ефірі на великі екрани та онлайн-платформи.

Організатори обіцяють повноцінну спортивну атмосферу на Олімпіада з перегонів сперматозоїдів, зокрема: плей-офф, статистику, рейтинги та профілі учасників з даними про здоров’я. У гонці переможе той учасник, чий сперматозоїд першим перетне фінішну лінію.

Рухливість сперматозоїдів є одним із ключових показників чоловічої фертильності. На неї впливають ожиріння, стрес, неправильне харчування, екологія та малорухливий спосіб життя. Прихильники перегонів сперматозоїдів кажуть, що, перетворивши аналіз сперми на щось спільне та конкурентне, вони сподіваються усунути збентеження навколо цієї теми та заохотити більше чоловіків проходити тестування раніше.

