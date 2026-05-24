Появилась первая в мире Олимпиада по гонкам сперматозоидов: что известно

В Сан-Франциско готовятся провести один из самых необычных турниров в мире, получивший неофициальное название, как первая международная Олимпиада гонки сперматозоидов. Организаторы обещают превратить микроскопическое соревнование в масштабное шоу с прямыми трансляциями, турнирной сеткой и призом в 100 тысяч долларов.

В США создали Олимпиаду гонки сперматозоидов. Фото из открытых источников

Авторы проекта заявляют, что гонкой сперматозоидов хотят привлечь внимание к глобальной проблеме мужской фертильности. По данным исследований, среднее количество сперматозоидов у мужчин за последние десятилетия могло сократиться более чем вдвое.

Участие в необычном турнире уже захотели принять более 10 тысяч мужчин из разных стран мира. Организаторы планируют отобрать 128 участников по одному представителю от каждой страны.

"Мы стремимся найти самого здорового человека для каждой страны, чтобы он мог соревноваться. Поддержка здорового тела требует много работы", – сказал соучредитель соревнований Шейн Фан.

Образцы спермы будут отправлять по почте в Калифорнию, где ученые будут изолировать сперматозоиды и запускать их на специально созданной микрофлюидной трассе длиной 400 микрон. Это примерно как крупинка соли. Мощные микроскопы будут транслировать соревнования сперматозоидов в прямом эфире на большие экраны и онлайн-платформы.

Организаторы обещают полноценную спортивную атмосферу на Олимпиаде по гонке сперматозоидов, в частности: плей-офф, статистику, рейтинги и профили участников с данными о здоровье. В гонке победит тот участник, чей сперматозоид первым пересечет финишную линию.

Подвижность сперматозоидов является одним из ключевых показателей мужской фертильности. На нее влияют ожирение, стресс, неправильное питание, экология и малоподвижный образ жизни. Сторонники гонки сперматозоидов говорят, что, превратив анализ спермы в нечто общее и конкурентное, они надеются устранить смущение вокруг этой темы и поощрить больше мужчин проходить тестирование раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на заявление организаторов о первой в мире Олимпиаде гонки сперматозоидов, они уже не впервые организуют подобные соревнования. В апреле прошлого года они провели соревнования с гонки сперматозоидов между несколькими миллионерами.

Также "Комментарии" писали, что донор спермы был носителем смертельной мутации.