Появилась первая в мире Олимпиада по гонкам сперматозоидов: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Сан-Франциско готовятся провести один из самых необычных турниров в мире, получивший неофициальное название, как первая международная Олимпиада гонки сперматозоидов. Организаторы обещают превратить микроскопическое соревнование в масштабное шоу с прямыми трансляциями, турнирной сеткой и призом в 100 тысяч долларов.
В США создали Олимпиаду гонки сперматозоидов. Фото из открытых источников
Авторы проекта заявляют, что гонкой сперматозоидов хотят привлечь внимание к глобальной проблеме мужской фертильности. По данным исследований, среднее количество сперматозоидов у мужчин за последние десятилетия могло сократиться более чем вдвое.
Участие в необычном турнире уже захотели принять более 10 тысяч мужчин из разных стран мира. Организаторы планируют отобрать 128 участников по одному представителю от каждой страны.
Образцы спермы будут отправлять по почте в Калифорнию, где ученые будут изолировать сперматозоиды и запускать их на специально созданной микрофлюидной трассе длиной 400 микрон. Это примерно как крупинка соли. Мощные микроскопы будут транслировать соревнования сперматозоидов в прямом эфире на большие экраны и онлайн-платформы.
Организаторы обещают полноценную спортивную атмосферу на Олимпиаде по гонке сперматозоидов, в частности: плей-офф, статистику, рейтинги и профили участников с данными о здоровье. В гонке победит тот участник, чей сперматозоид первым пересечет финишную линию.
Подвижность сперматозоидов является одним из ключевых показателей мужской фертильности. На нее влияют ожирение, стресс, неправильное питание, экология и малоподвижный образ жизни. Сторонники гонки сперматозоидов говорят, что, превратив анализ спермы в нечто общее и конкурентное, они надеются устранить смущение вокруг этой темы и поощрить больше мужчин проходить тестирование раньше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на заявление организаторов о первой в мире Олимпиаде гонки сперматозоидов, они уже не впервые организуют подобные соревнования. В апреле прошлого года они провели соревнования с гонки сперматозоидов между несколькими миллионерами.
Также "Комментарии" писали, что донор спермы был носителем смертельной мутации.