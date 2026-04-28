Один алкогольний напій щодня "вбиває" серце навіть у молодому віці
Один алкогольний напій щодня “вбиває” серце навіть у молодому віці

Що буде з організмом, якщо щодня вживати алкоголь

28 квітня 2026, 19:49
Автор:
Кречмаровская Наталия

У експертних колах точаться суперечки щодо шкоди та користі вина. Американські дослідники виявили, що жінки, які випивають лише один келих вина щодня та два у вихідні, стикаються із “значно вищим” ризиком розвитку серцевих захворювань. 

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Зазначається, що у жінок, які вживають понад 8 алкогольних напоїв на тиждень, майже на 50% частіше виникають захворювання серця. Дослідники зазначають, що серцеві хвороби зараз діагностують не тільки у людей похилого віку — з проблемами стикається і молодь, пише видання Express. 

Кардіолог, провідний автор дослідження, доктор Джамал Рана пояснив, що як чоловіки, так і жінки з надмірним споживанням алкоголю мали вищий ризик серцевих захворювань. За його словами, у жінок, навіть молодшого віку, фіксують постійно вищий ризик навіть без надмірного вживання алкоголю.

Дослідники аналізували вживання алкоголю за трьома категоріями:

  • низьке (від одного до двох напоїв на тиждень як для чоловіків, так і для жінок), 

  • помірне (від 3 до 14 напоїв на тиждень для чоловіків та від 3 до 7 напоїв на тиждень для жінок),

  • високе (15 або більше напоїв на тиждень для чоловіків та 8 або більше напоїв на тиждень для жінок). 

“Серед жінок, ті, хто повідомляв про високе споживання алкоголю, мали на 45% вищий ризик серцевих захворювань порівняно з тими, хто повідомляв про низьке споживання, і на 29% вищий ризик порівняно з тими, хто повідомляв про помірне споживання”, — такі результати показало дослідження.

У жінок, які зловживали алкоголем, виявили на 68% вищу ймовірність розвитку серцевих захворювань порівняно з тими, хто вживає алкоголь помірно. Чоловіки з високим загальним споживанням також мали на 33% більший ризик розвитку серцевих захворювань порівняно з чоловіками, які повідомляли про помірне споживання. 

Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2199339/one-day-drink-raises-heart-disease-risk-says-cardiologist-s-coffee
