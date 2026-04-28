logo

BTC/USD

76218

ETH/USD

2295.77

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Один алкогольный напиток каждый день "убивает" сердце даже в молодом возрасте
commentss НОВОСТИ Все новости

Один алкогольный напиток каждый день "убивает" сердце даже в молодом возрасте

Что будет с организмом, если ежедневно употреблять алкоголь

28 апреля 2026, 19:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В экспертных кругах идут споры по поводу вреда и пользы вина. Американские исследователи обнаружили, что женщины, которые выпивают только один бокал вина ежедневно и два в выходные, сталкиваются со значительно более высоким риском развития сердечных заболеваний.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

У женщин, употребляющих более 8 алкогольных напитков в неделю, почти на 50% чаще возникают заболевания сердца. Исследователи отмечают, что сердечные болезни сейчас диагностируют не только у пожилых людей — с проблемами сталкивается и молодежь, пишет издание Express.

Кардиолог, ведущий автор исследования, доктор Джамал Рана объяснил, что как мужчины, так и женщины с чрезмерным потреблением алкоголя имели более высокий риск сердечных заболеваний. По его словам, у женщин, даже младшего возраста, фиксируют постоянно более высокий риск даже без чрезмерного употребления алкоголя.

Исследователи анализировали употребление алкоголя по трем категориям:

  • низкое (от одного до двух напитков в неделю как для мужчин, так и для женщин),

  • умеренное (от 3 до 14 напитков в неделю для мужчин и от 3 до 7 напитков в неделю для женщин),

  • высокое (15 или более напитков в неделю для мужчин и 8 или более напитков в неделю для женщин).

"Среди женщин, те, кто сообщал о высоком потреблении алкоголя, имели на 45% выше риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто сообщал о низком потреблении, и на 29% выше риск по сравнению с теми, кто сообщал об умеренном потреблении", — такие результаты показало исследование.

У женщин, злоупотреблявших алкоголем, обнаружили на 68% более высокую вероятность развития сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто употребляет алкоголь умеренно. У мужчин с высоким общим потреблением также имели на 33% больший риск развития сердечных заболеваний по сравнению с мужчинами, которые сообщали об умеренном потреблении.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2199339/one-day-drink-raises-heart-disease-risk-says-cardiologist-s-coffee
Теги:

Новости

Все новости