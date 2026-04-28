Один алкогольный напиток каждый день "убивает" сердце даже в молодом возрасте

В экспертных кругах идут споры по поводу вреда и пользы вина. Американские исследователи обнаружили, что женщины, которые выпивают только один бокал вина ежедневно и два в выходные, сталкиваются со значительно более высоким риском развития сердечных заболеваний.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

У женщин, употребляющих более 8 алкогольных напитков в неделю, почти на 50% чаще возникают заболевания сердца. Исследователи отмечают, что сердечные болезни сейчас диагностируют не только у пожилых людей — с проблемами сталкивается и молодежь, пишет издание Express.

Кардиолог, ведущий автор исследования, доктор Джамал Рана объяснил, что как мужчины, так и женщины с чрезмерным потреблением алкоголя имели более высокий риск сердечных заболеваний. По его словам, у женщин, даже младшего возраста, фиксируют постоянно более высокий риск даже без чрезмерного употребления алкоголя.

Исследователи анализировали употребление алкоголя по трем категориям:

низкое (от одного до двух напитков в неделю как для мужчин, так и для женщин),

умеренное (от 3 до 14 напитков в неделю для мужчин и от 3 до 7 напитков в неделю для женщин),

высокое (15 или более напитков в неделю для мужчин и 8 или более напитков в неделю для женщин).

"Среди женщин, те, кто сообщал о высоком потреблении алкоголя, имели на 45% выше риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто сообщал о низком потреблении, и на 29% выше риск по сравнению с теми, кто сообщал об умеренном потреблении", — такие результаты показало исследование.

У женщин, злоупотреблявших алкоголем, обнаружили на 68% более высокую вероятность развития сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто употребляет алкоголь умеренно. У мужчин с высоким общим потреблением также имели на 33% больший риск развития сердечных заболеваний по сравнению с мужчинами, которые сообщали об умеренном потреблении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой алкоголь "быстро" убивает простату.