Один алкогольный напиток каждый день "убивает" сердце даже в молодом возрасте

Кречмаровская Наталия
В экспертных кругах идут споры по поводу вреда и пользы вина. Американские исследователи обнаружили, что женщины, которые выпивают только один бокал вина ежедневно и два в выходные, сталкиваются со значительно более высоким риском развития сердечных заболеваний.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
У женщин, употребляющих более 8 алкогольных напитков в неделю, почти на 50% чаще возникают заболевания сердца. Исследователи отмечают, что сердечные болезни сейчас диагностируют не только у пожилых людей — с проблемами сталкивается и молодежь, пишет издание Express.
Кардиолог, ведущий автор исследования, доктор Джамал Рана объяснил, что как мужчины, так и женщины с чрезмерным потреблением алкоголя имели более высокий риск сердечных заболеваний. По его словам, у женщин, даже младшего возраста, фиксируют постоянно более высокий риск даже без чрезмерного употребления алкоголя.
Исследователи анализировали употребление алкоголя по трем категориям:
низкое (от одного до двух напитков в неделю как для мужчин, так и для женщин),
умеренное (от 3 до 14 напитков в неделю для мужчин и от 3 до 7 напитков в неделю для женщин),
высокое (15 или более напитков в неделю для мужчин и 8 или более напитков в неделю для женщин).
У женщин, злоупотреблявших алкоголем, обнаружили на 68% более высокую вероятность развития сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто употребляет алкоголь умеренно. У мужчин с высоким общим потреблением также имели на 33% больший риск развития сердечных заболеваний по сравнению с мужчинами, которые сообщали об умеренном потреблении.
