Небезпечні фактори, які “вбивають” серце: як зберегти здоров’я

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності у світі. Лікарі наголошують, що на стан серця впливають не лише вік чи спадковість, а й щоденні звички. Багато небезпечних факторів накопичуються роками та непомітно руйнують судини, підвищують тиск і провокують інфаркти.

Однією з найбільших загроз медики називають хронічний стрес. Постійне нервове напруження змушує організм виробляти надлишок гормонів стресу, через що серце працює з підвищеним навантаженням. Люди, які регулярно недосипають або живуть у стані тривоги, частіше стикаються з аритмією та гіпертонією.

Не менш небезпечним фактором залишається сидячий спосіб життя. Тривале сидіння уповільнює кровообіг, сприяє набору ваги та підвищує ризик утворення тромбів. Кардіологи радять хоча б 30 хвилин на день приділяти фізичній активності. Навіть звичайна ходьба позитивно впливає на судини та серцевий ритм.

Окрему небезпеку становить надмірне споживання солі та продуктів із високим вмістом трансжирів. Фастфуд, ковбаси, солоні снеки та солодкі газовані напої поступово погіршують стан судин. Надлишок солі затримує рідину в організмі й провокує підвищення артеріального тиску.

Одним із небезпечних факторів традиційно називають шкідливі звички, такі як алкоголь, кофеїн та нікотин. Нікотин звужує судини й знижує рівень кисню в крові. Алкоголь у великих кількостях порушує серцевий ритм і послаблює серцевий м’яз. Навіть енергетичні напої можуть викликати небезпечне навантаження на серце через високий вміст кофеїну та стимуляторів.

Ще одним фактором ризику є ігнорування профілактичних обстежень. Багато людей роками не знають про високий тиск або підвищений холестерин. При цьому серце може поступово втрачати здатність нормально працювати без помітних симптомів.

Фахівці радять контролювати вагу, регулярно перевіряти рівень цукру в крові та більше часу приділяти сну. Для здоров’я серця важливими залишаються стабільний емоційний стан, помірна фізична активність і збалансоване харчування.

