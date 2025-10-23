logo_ukra

Названо вік, коли починає "псуватися" сперма
НОВИНИ

Названо вік, коли починає “псуватися” сперма

Батьки старшого віку мають вищий ризик передачі більшої кількості патогенних мутацій дітям: результати дослідження

23 жовтня 2025, 00:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Батьки старшого віку частіше передають своїм дітям хвороботворні мутації. Такий висновок зробили британські вчені, провівши дослідження сперми десятків здорових чоловіків різного віку.

Названо вік, коли починає “псуватися” сперма

Мутації ДНК. Ілюстративне фото

ДНК-тестування виявило, що серед чоловіків віком від 30 років приблизно 1 з 50 сперматозоїдів мав мутації, що викликають захворювання, пише видання Daily mail. Однак у віці від 43 до 70 років цей показник зріс майже до 1 з 20. 

Вчені наголосили, що за даними дослідження, старші батьки мають “вищий ризик передачі більшої кількості патогенних мутацій” і це потрібно враховувати під час планування вагітності. 

Вчені для проведення дослідження використали технологію секвенування ДНК для аналізу понад 1000 сперматозоїдів 81 чоловіка віком від 24 до 75 років. Цей підхід, як пише видання, дозволив виявити широкий спектр мутацій у понад 40 генах, які викликають мутації стовбурових клітин сперматозоїдів.

Результати дослідження показали, що близько 2% сперми чоловіків віком від 30 років містять мутації, що викликають захворювання. У віці від 43 до 74 років ця частка зросла до 3 — 5%. Серед 70-річних учасників 4,5% сперми містили шкідливі мутації.

“Мутації в 40 генах пов'язують із такими захворюваннями, як аутизм, та підвищеним ризиком деяких видів раку”, — пише видання. 

При цьому дослідники зазначають, що не кожна з цих мутацій може призвести до зачаття або вагітності. Деякі можуть перешкоджати заплідненню або нормальному розвитку ембріона, тоді як інші можуть спричинити викидень. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про дієту, яка покращує сексуальне життя.




Джерело: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15208905/age-men-sperm-mutation-children-disease-risk.html
